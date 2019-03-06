"Нова зачіска?" Лобода здивувала фанатів зміною образу

Українська співачка Світлана Лобода, яка живе і працює в Росії, здивувала шанувальників несподіваною зміною зачіски. Так, вона опублікувала знімок, на якому її волосся виглядає так, що може здатися, ніби вона його підстригла.

Фотографією Лобода поділилася на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

Користувачі мережі здивувалися такій раптовій зміні в зовнішності співачки. Деякі припустили, що в артистки нова стрижка.

"Я одна злякалася і подумала, що Свєта постриглася під каре?", "Мені одній здається що у Лободи і Тетяни Васильєвої дуже велика схожість? І зовнішність, і манери", "Нова стрижка?!", — пишуть у мережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Світлана Лобода заінтригувала шанувальників знімками, на яких обіймається з незнайомцем. Він став головним героєм її нового кліпу на пісню InstaDrama, водночас фанів збентежили зізнання артистки на адресу хлопця.

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