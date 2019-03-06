МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
cертифікату на 50 000 грн на послуги медичного центру Олега Колібаби Взяти участь
Приз
Реєстрація
СпортLady

/люди

"Нова зачіска?" Лобода здивувала фанатів зміною образу

4.6тЧитати матеріал російською

Українська співачка Світлана Лобода, яка живе і працює в Росії, здивувала шанувальників несподіваною зміною зачіски. Так, вона опублікувала знімок, на якому її волосся виглядає так, що може здатися, ніби вона його підстригла.

Фотографією Лобода поділилася на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

"Нова зачіска?" Лобода здивувала фанатів зміною образу

Користувачі мережі здивувалися такій раптовій зміні в зовнішності співачки. Деякі припустили, що в артистки нова стрижка.

"Я одна злякалася і подумала, що Свєта постриглася під каре?", "Мені одній здається що у Лободи і Тетяни Васильєвої дуже велика схожість? І зовнішність, і манери", "Нова стрижка?!", — пишуть у мережі.

"Нова зачіска?" Лобода здивувала фанатів зміною образу
"Нова зачіска?" Лобода здивувала фанатів зміною образу
"Нова зачіска?" Лобода здивувала фанатів зміною образу

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Світлана Лобода заінтригувала шанувальників знімками, на яких обіймається з незнайомцем. Він став головним героєм її нового кліпу на пісню InstaDrama, водночас фанів збентежили зізнання артистки на адресу хлопця.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Поділитися у Facebook
2
Коментарі
18
3
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
5
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Носенко Юрій
Носенко Юрій
Абос ну к чему такие .... лабуд* , да их и новостями и не назовешь
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Михайлов Александр
Михайлов Александр
Носенко Юрій, новости на нацистском сайте СБУ?)))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наші блоги