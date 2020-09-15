Нова версія "Ну, постривай!" спричинила суперечки через Гаріка Харламова

У грудні 2020 року заплановано прем'єру перезапуску "Ну, постривай!". Вовка озвучить резидент Comedy Club Гарік Харламов. Проте творець мультсеріалу Фелікс Кандель розкритикував новий образ персонажа.

Генпродюсер "Союзмультфільму" Юлія Осетинська розповіла "Інтерфаксу", що під час створення нового візуального образу вдалося зберегти хуліганський характер персонажа. При цьому Вовк змінив гардероб на сучасніший і позбувся деяких поганих звичок.

"Нам стало очевидно, що Вовку в перезапуску "Ну, постривай!" необхідний яскравий, харизматичний тембр. Актор має володіти стовідсотковою впізнаваністю як у дитячої, так і в дорослої аудиторії, а також винятковим комедійним даром", – прокоментувала Осетинська вибір актора для озвучки.

Новий образ Вовка. pdmnews.ru

Проте творець "Ну, постривай!" Фелікс Кандель у коментарі виданню "Подъём" розкритикував новий образ Вовка в озвучці Харламова і запропонував створити власних персонажів.

"З найпершого сценарію, який, до речі, у мене є, було закладено образи Вовка, Зайця та інших. Це наше, це ми втрьох придумали і назву, і героїв. Залиште це, придумайте своїх персонажів і грайте з ними, скільки хочете. Вони навіть нас не покликали. І, крім усього іншого, вони вирішили від нас відкупитися якоюсь крихітною сумою", – заявив Кандель.

Нова версія "Ну, постривай!" буде виконана в техніці 3D, заплановано 52 серії. Також студія повідомила про нових героїв – борсука Тіма, їжачка Шу і сарну Улю. Нагадаємо, що перший епізод мультсеріалу вийшов 6 травня 1969 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російські ЗМІ поширили інформацію про те, що Харламов заразився коронавірусом. Помічник артиста Дмитро відреагував на чутки і повідомив, що шоумен отримав негативний результат тесту на COVID-19.