Нова пісня Гребенщикова посварила Соловйова та Урганта: реакція зірок

Лідер "Акваріума" Борис Гребенщиков 29 вересня виклав на своєму Youtube-каналі нову пісню "Вечірній М", яка, судячи з тексту, присвячена пропагандистам російського телебачення.

Багато російських ведучих прийняли пісню на свій рахунок і вже встигли відреагувати. Так, топ-пропагандист Кремля Володимир Соловйов назвав Гребенщикова куплетистом в своєму акаунті в Twitter.

Іван Ургант натякнув, що Борис Гребенщиков в своїй пісні "Вечірній М" мав на увазі ведучого телеканалу "Росія" Володимира Соловйова.

"Ми, вечірні ведучі, велика родина. Ми щоранку прокидаємося під радіопередачі один одного. І нас хвилює, про кого Борис Гребенщиков цю пісню написав. Кого полоще Борис Борисовичу в своєму акваріумі? Ми з величезним задоволенням запросили б БГ заспівати цю пісню, але , на жаль, з корпоративної етики на Першому каналі ми не можемо виконувати пісні про співробітників інших каналів", - сказав Ургант.

Сам Соловйов теж прокоментував пісню.

"Має рацію Дмитро Євстаф'єв. Бандерівська Україна -це чорна вдова. Її укус отруйний. Вплив згубний. Ось і Гребенщиков з поета деградував в куплетиста", - заявив ведучий.

Пізніше, в одному з коментарів Соловйов припустив, що пісня була присвячена Івану Урганту.

Музикант Андрій Макаревич також висловив своє ставлення до пісні і запропонував послухати композицію його "Чотири нерозлучних таргани і цвіркун".

"Рівне про це ж я співав три роки тому", – сказав лідер "Машини времени".

Андрій Макаревич КП

У підсумку на обговорення відреагував сам Гребенщиков.

"Щоб уникнути пересудів хочу зауважити очевидну річ - між "Вечірнім У" і "Вечірнім М" непереборна відстань - як між гідністю і ганьбою", - написав він.

Як раніше писав OBOZREVATEL, рок-виконавець, лідер гурту "Акваріум" Борис Гребенщиков написав нову пісню "Вечірній М" про роботу російської пропаганди. У композиції представлений збірний образ пропагандиста – "справжнього трудівника наших часів".

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