Нова коханка Жигунова позбулася всієї нерухомості через помсту: подробиці

Суд заарештував майно нової коханої російського актора Сергія Жигунова Вікторії Ворожбит через помсту колишнього чоловіка, медіамагната Віктора Суханова.

Про це пише видання "Комсомольская правда".

Сергій Жигунов і Вікторія Ворожбит

Повідомляється, що Ворожбит не вдалося мирно розлучитися з чоловіком, який був ображений, що дружина пішла до Жигунова.

Як пише видання, минулого року колишнє подружжя через суд почало ділити спільно нажите майно, й Суханов зажадав у Ворожбит відшкодувати половину коштів, сплачених за іпотекою – 2 мільйона 956 тисяч рублів. Також чоловік заборонив Вікторії розпоряджатися кросовером "Toyota LEXUS NX200" і квартирою, яка їй належала. Обидва прохання суд задовольнив, заарештувавши майно жінки.

Вікторія Ворожбит Instagram @vikavorozhbit

"З чоловіком після довгих років спільного життя вони дійсно розлучилися не дуже добре: Віктор був сильно ображений, що дружина пішла до Жигунова. З сайту його інформагентства були безжально видалені всі її інтерв'ю, але ж це були хороші матеріали з відомими в регіоні персонами. Ворожбит – класний інтерв'юер, і вже звичайно, вона не була "безкоштовним додатком" до свого чоловіка. Вони паралельно йшли до успіху, і навіть до Москви Вікторія переїхала сама, тому що їй запропонували роботу. Обидва влаштували особисте життя, але мабуть, ексчоловік вирішив щедро насолити Віці, щоб життя медом не здавалося", – розповів знайомий пари.

Вікторія Ворожбит Instagram @vikavorozhbit

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Сергій Жигунов втратив практично все майно через багатомільйонні борги.