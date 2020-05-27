Нова коханка Жигунова позбулася всієї нерухомості через помсту: подробиці
Суд заарештував майно нової коханої російського актора Сергія Жигунова Вікторії Ворожбит через помсту колишнього чоловіка, медіамагната Віктора Суханова.
Про це пише видання "Комсомольская правда".
Повідомляється, що Ворожбит не вдалося мирно розлучитися з чоловіком, який був ображений, що дружина пішла до Жигунова.
Як пише видання, минулого року колишнє подружжя через суд почало ділити спільно нажите майно, й Суханов зажадав у Ворожбит відшкодувати половину коштів, сплачених за іпотекою – 2 мільйона 956 тисяч рублів. Також чоловік заборонив Вікторії розпоряджатися кросовером "Toyota LEXUS NX200" і квартирою, яка їй належала. Обидва прохання суд задовольнив, заарештувавши майно жінки.
"З чоловіком після довгих років спільного життя вони дійсно розлучилися не дуже добре: Віктор був сильно ображений, що дружина пішла до Жигунова. З сайту його інформагентства були безжально видалені всі її інтерв'ю, але ж це були хороші матеріали з відомими в регіоні персонами. Ворожбит – класний інтерв'юер, і вже звичайно, вона не була "безкоштовним додатком" до свого чоловіка. Вони паралельно йшли до успіху, і навіть до Москви Вікторія переїхала сама, тому що їй запропонували роботу. Обидва влаштували особисте життя, але мабуть, ексчоловік вирішив щедро насолити Віці, щоб життя медом не здавалося", – розповів знайомий пари.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Сергій Жигунов втратив практично все майно через багатомільйонні борги.