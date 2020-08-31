Кохана Бреда Пітта виявилася заміжньою: нові подробиці роману

Німецька модель Ніколь Потуральскі, якій приписують роман з 56-річним голлівудським актором Бредом Піттом, виявилася заміжньою.

Інсайдер розповів, що жінка перебуває в шлюбі з 68-річним ресторатором Роландом Мері. Вони виховують спільного сина Еміна, але є прихильниками вільних стосунків, пише Daily Mail.

Видання відзначає, що модель познайомилася з актором в серпні 2019 року в ресторані чоловіка. Пітт також знайомий і з Роландом – вперше вони зустрілися в 2009 році під час зйомок фільму "Безславні виродки" в Німеччині.

Чоловік моделі Роланд Мері Fact Files

Нагадаємо, нова обраниця майже на 30 років молодша за Бреда Пітта (акторові виповнилося 56 років, Ніколь Потуральскі – 27). Німецьку модель у мережі назвали "молодою копією Джолі" через зовнішню схожість із актрисою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше колишня дружина Бреда Пітта, актриса Анджеліна Джолі прокоментувала його роман з 27-річною моделлю Ніколь Потуральскі.