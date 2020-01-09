"Нормально закладає": Ургант напився в прямому ефірі росТБ

Російський телеведучий Іван Ургант напився в новому випуску власної програми "Вечерний Ургант".
Відповідне відео було опубліковано на офіційному Youtube-каналі шоу (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).
Іван Ургант на зйомках програми "Вечерний Ургант"
кадр з відео
Так, героями випуску стали російські актори Маша Міногарова, Дар'я Чаруша і Олександр Гудков.
Під кінець випуску Ургант оголосив про початок конкурсу під назвою "П'яний рот нудьгувати не дає". Суть гри полягала в тому, що Івану, Маші, Дарині і Олександру потрібно було промовляти скоромовки. Той, хто зробив помилку, повинен був випити чарку алкоголю.
Іван Ургант на зйомках програми "Вечерний Ургант"
кадр з відео
Варто відзначити, що перед початком гри, всі зірки випили по келиху шампанського.
Однак, судячи з відео, найбільше алкоголю вжив саме Ургант: в якийсь момент телеведучий поспіль випив кілька келихів шампанського і кілька чарок зі спиртним.
Іван Ургант на зйомках програми "Вечерний Ургант"
кадр з відео
Примітно, що такий конкурс повеселив багатьох глядачів "Вечернего Урганта". Під відео на Youtube користувачі почали коментувати поведінку зірок:
Як повідомляв OBOZREVATEL, Ургант висміяв прес-конференцію російського прем'єра Дмитра Медведєва.
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