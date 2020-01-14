Номінанти на "Оскар-2020": стало відомо про нових фаворитів кінопремії

Букмекери назвали нових фаворитів найпрестижнішої кінопремії "Оскар", церемонія нагородження якої відбудеться 9 лютого.
Так, відповідний рейтинг був опублікований однією з найбільших букмекерських контор Сполученого Королівства William Hill.
Фото: chepa.net
Відповідно до котирувань William Hill, головним претендентом на перемогу в номінації "Найкращий фільм" є комедійно-драматична картина режисера Квентіна Тарантіно "Одного разу в Голлівуді". Поставити на те, що саме цей фільм переможе в номінації, можна за 2.50. Настільки низьке котирування свідчить про те, що велика кількість людей буквально впевнена в перемозі творіння Тарантіно.
Фільм "Одного разу в Голлівуді"
Фото: hindustantimes.com
Другим за шансами у букмекерів стоїть фільм "1917" режисера Сема Мендеса з котируванням 3.25. За ним із невеликим розривом іде комедійно-драматична кінокартина "Паразити" (5.00) і психологічний трилер "Джокер" (9.00). На інші фільми ставлять з дуже великим відривом.
Фільм "1917"
Фото: flickeringmyth.com
Фільми "Паразити" і "Джокер"
У номінації "Найкраща режисура" лідирує творець фільму "1917" Сем Мендес – 1.73. Не дуже далеко за ставками від лідера номінації перебуває Пон Джун Хо ("Паразити") – 3.25.
Сем Мендес
Фото: vertigo.com.ua
У номінації "Найкраща актриса" безумовно лідирує Рене Зеллвегер ("Джуді"), чия гра оцінюється коефіцієнтом 1.20. У номінації "Найкращий актор" нікому з конкурсантів не залишає жодного шансу Хоакін Фенікс ("Джокер") – 1.05.
Рене Зеллвегер у фільмі "Джуді"
Фото: vogue.ua
Хоакін Фенікс у фільмі "Джокер"
Фото з YouTube
У номінації "Найкраща чоловіча роль другого плану" лідирує Бред Пітт ("Одного разу в Голлівуді") – 1.12. А в номінації "Найкраща жіноча роль другого плану" лідирує актриса Лора Дерн ("Шлюбна історія") – 1.17.
Бред Пітт у фільмі "Одного разу в Голлівуді"
Фото: spletnik.ru
Лора Дерн у фільмі "Шлюбна історія"
Фото: ukrinform.ru
Як повідомляв OBOZREVATEL, кінокритики назвали найкращі фільми, зняті за минулі десять років. Рейтинг картин опублікувало авторитетне видання World of Reel шляхом опитування 250 критиків і представників кіноіндустрії.
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