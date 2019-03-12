"Ноги від вух": Нікітюк похвалилася пікантним знімком з яхти

Українська телеведуча Леся Нікітюк порадувала шанувальників новим знімком у купальнику.

Вона позувала на яхті під час відпочинку в Єгипті, а фотографію опублікувала в своєму Instagram, чим викликала бурю емоцій.

"Сьогодні ми вирушили на снорклінг ... Ну це те, що від нежиті. Червоне море – Forever! Ну ви в курсі", – написала вона.

Новини Донька Сумської схвилювала мокрим фото в купальнику

Користувачі помітили, що у Нікітюк відмінна фігура. Багатьом також сподобався злитий купальник телеведучої.

"Ну не можна ж такі класні фото виставляти", "Обережно, акул ніхто не відміняв", "Ноги від вух, талія, як у оси, вогонь", "Купальник шикарний, як і ви", "Купальник – вау", – написали шанувальники в коментарях.

instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Нікітюк викликала протилежну реакцію, показав знімок у відвертій сукні, під яку не наділа спідню білизну. Через це шанувальники були збентежені, адже груди буквально вивалювалися з одягу.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!