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"Ноги від вух": Нікітюк похвалилася пікантним знімком з яхти

1.8тЧитати матеріал російською

Українська телеведуча Леся Нікітюк порадувала шанувальників новим знімком у купальнику.

Вона позувала на яхті під час відпочинку в Єгипті, а фотографію опублікувала в своєму Instagram, чим викликала бурю емоцій.

"Сьогодні ми вирушили на снорклінг ... Ну це те, що від нежиті. Червоне море – Forever! Ну ви в курсі", – написала вона.

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Користувачі помітили, що у Нікітюк відмінна фігура. Багатьом також сподобався злитий купальник телеведучої.

"Ну не можна ж такі класні фото виставляти", "Обережно, акул ніхто не відміняв", "Ноги від вух, талія, як у оси, вогонь", "Купальник шикарний, як і ви", "Купальник – вау", – написали шанувальники в коментарях.

"Ноги від вух": Нікітюк похвалилася пікантним знімком з яхти
"Ноги від вух": Нікітюк похвалилася пікантним знімком з яхти
"Ноги від вух": Нікітюк похвалилася пікантним знімком з яхти

"Ноги від вух": Нікітюк похвалилася пікантним знімком з яхти

instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Нікітюк викликала протилежну реакцію, показав знімок у відвертій сукні, під яку не наділа спідню білизну. Через це шанувальники були збентежені, адже груди буквально вивалювалися з одягу.

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Особа
Леся Никитюк
Місце
Єгипет
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