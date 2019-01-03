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''Ноги твоєї тут не буде'': російська акторка розповіла, як постраждала за Україну

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Російська акторка Юлія Ауг розповіла, що в 2015 році її зняли із трьох проектів через відкрите засудження анексії Криму.

Про це вона заявила в інтерв'ю із журналістом Іриною Шихман, яке опубліковане на YouTube. "Є продюсери, які відмовляються зі мною працювати. Тому що "вона ліберал. Ноги її тут не буде", — розповіла Ауг.

Скрін з відео

Скрін з відео

Юлія Ауг

За її словами, так було одразу після анексії. Нині ж у російському кінематографі уже сформувалося розмежування на "лібералів" і "державників". Представники цих груп намагаються працювати тільки між собою.

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"Я дуже добре пам'ятаю як у 2015 році мене зняли з трьох проектів", — додала актриса.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ауг знялася у короткометражному фільмі з циклу "Список Сєнцова" про політв'язня Віктора Шуре, в якому жорстко розкритикувала президента РФ Володимира Путіна.

Місце
Росія
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Украинец Сергей
Украинец Сергей
А хули свобода слова на рассеи,говори, что хочешь,ничего не будет,ведь так козломордые?
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CARGO 100
CARGO 100
Ёпт-ть, кто такая Ауг?
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Дейман Алон
Дейман Алон
У кацапопидаров уже иной взгляд работы лишают - это говорит только о том, что кацапское общество - это сборище человекоподобного скота!
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