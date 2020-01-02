"Ноги страшні": гола Волочкова розбурхала мережу фото

Скандальна російська балерина Анастасія Волочкова розбурхала мережу оголеним фото. Так, вона позувала сидячи на дивані і прикривши груди руками.

Фото балерина розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

instagram.com/volochkova_art

"Людина, яка не хоче, щоб її засуджували і обговорювали, не додає такі компрометуючі фотографії", "У вас дочка росте, вам не соромно перед нею?", "Настя, ноги страшні. Навіщо їх виставляти напоказ?", - пишуть в мережі.

Зазначимо, Волочкова часто наривається на критику через вульгарні фото, які вона публікує на своїй сторінці в Instagram.

instagram.com/volochkova_art

instagram.com/volochkova_art

instagram.com/volochkova_art

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Анастасія Волочкова поділилася з шанувальниками знімком, на якому була зображена зі своїм ймовірним коханцем. Вульгарне фото артистки привело в жах користувачів мережі. Багато хто припустив, що скандальна зірка публікувала знімок, будучи добряче п'яною.

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