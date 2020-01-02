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2 січня • оновлено в 18:03
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"Ноги страшні": гола Волочкова розбурхала мережу фото

3.6т
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Скандальна російська балерина Анастасія Волочкова розбурхала мережу оголеним фото. Так, вона позувала сидячи на дивані і прикривши груди руками.

Фото балерина розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

"Ноги страшні": гола Волочкова розбурхала мережу фото

instagram.com/volochkova_art

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Яке ж це щастя-перебувати в красі і не думати про те, що думають або говорять про вас люди, яких ви ніколи не бачили в жізні.🙏👍😉😂 Але вони вважають за можливе пліткувати, засуджувати і виливати заздрісну жовч, не маючи при цьому можливостей дозволити собі те, що дозволяємо ми.🙏 Це ницість і ущербність. Не звертайте уваги, як роблю це я.💃 Бажаю вам радості і перебування в любові і свободи, що я роблю я.🌺😊❤️🌴🌲 Я потопаю в море щастя! 🙏 І з вами ділюся позитивними емоціямі.🙏 Гідні-оценят👍 І ніхто не має права давати настанови, у чому нам плавати в морі і відпочивати на яхтах! Це ми вирішимо спмі😉 Важливо, щоб було з ким! 😊 А у мене завжди є з кем💪😊❤️🌺💃 Цього і не можуть пробачити недолюблені теті😂 Ну, вибачте. Реально не можу на яхті і на пляжі засмагати і плавати в пальто😂😂😂🌴🤷♀️ # анастасіяволочкова # волочкова # балет # росія # я # любов # радість # квіти # щастя # ми # спорт # творчість #volochkova #instagood #be #love #me #enjoy #best #good #ballet # друзі # будинок # настрій # прем'єра # зима # новийгод # відпочинок # море

Публікація від Анастасія Волочкова (@volochkova_art)

"Людина, яка не хоче, щоб її засуджували і обговорювали, не додає такі компрометуючі фотографії", "У вас дочка росте, вам не соромно перед нею?", "Настя, ноги страшні. Навіщо їх виставляти напоказ?", - пишуть в мережі.

"Ноги страшні": гола Волочкова розбурхала мережу фото
"Ноги страшні": гола Волочкова розбурхала мережу фото
"Ноги страшні": гола Волочкова розбурхала мережу фото
"Ноги страшні": гола Волочкова розбурхала мережу фото

Зазначимо, Волочкова часто наривається на критику через вульгарні фото, які вона публікує на своїй сторінці в Instagram.

"Ноги страшні": гола Волочкова розбурхала мережу фото

instagram.com/volochkova_art

"Ноги страшні": гола Волочкова розбурхала мережу фото

instagram.com/volochkova_art

"Ноги страшні": гола Волочкова розбурхала мережу фото

instagram.com/volochkova_art

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Анастасія Волочкова поділилася з шанувальниками знімком, на якому була зображена зі своїм ймовірним коханцем. Вульгарне фото артистки привело в жах користувачів мережі. Багато хто припустив, що скандальна зірка публікувала знімок, будучи добряче п'яною.

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Автор
Марія Дідик
Особа
Анастасія Волочкова
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Одиозный Сергей
Одиозный Сергей
Интересно, этот "суповой набор", с перевязанной лапой - и правда может взбудоражить?
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Livesey David
Livesey David
Шлюха престарелая, а все туда же, в инстарграм.
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