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"Низько вклоняюся": Роговцева виступила зі зворушливою промовою на передовій

2.2тЧитати новину російською

Народна артистка України Ада Роговцева виступила перед бійцями 503-го батальйону морської піхоти в зоні проведення Операції Об'єднаних сил.

Як повідомляє "Радіо Свобода", разом із колегами вона поспілкувалася з військовими і зіграла невеличку виставу. (Також опубліковано відео. Щоб подивитися, проскрольте сторінку до кінця)

"Доречно ось так низенько вам вклонитися і поцілувати цю землю, щоб вона була українською. Тому що так, як ви живете, що ви переживаєте. Так не може бути, так не треба, щоб було. Ми понесемо цю правду вашу, ми говоримо про це, - розповіла вона.

Роговцева відзначила, що сцена, світло, костюми і музика - все, що для вистави, а на передовій воно інакше.

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"Тут он воронка. Що ми хочемо до людей донести, ви зараз почуєте", - сказала бійцям Роговцева перед виставою.

Після заходу бійці подякували народну артистку з акторами.

"Не прочитати, не послухати, як розповідають. Тільки подивитися й відчути, доторкнутися, тоді знаєш. Я знаю цей біль, знаю цю тривогу, страх, мужність, відданість людей, яким я низько-низько вклоняюся. Вони - герої. Нехай їх Бог береже", - зазначила Роговцева.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в березні Роговцева поділилася історією про українського військовослужбовця, яка сталася з нею під час однієї з поїздок на передову.

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Теми
Операція Об'єднаних сил на ДонбасіРосійсько-український конфлікт
Особа
Ада Роговцева
Місце
Україна
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