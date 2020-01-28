"Ніжки болять? А мама говорила не не палити": Пугачова показувала хвору Галину Волчек

Співачка Алла Пугачова була близькою подругою недавно померлої Галини Волчек.

Ще кілька років тому Алла Борисівна викладала в Інстаграм відео спілкування з уже хворою Волчек.

На ньому діти Пугачової і Галкіна цікавляться у Галини її самопочуттям і запитують про хворі ноги. Як відомо, останні роки життя артистка була прикута до інвалідного візка і не ходила.

Галина Волчек у інвалідному візку

На питання дочки Пугачової про хворі ноги Волчек тоді відповіла: "Ніжка болить. Звичайно. Болить... Ось".

При цьому син Пугачової нагадав їй, що палити не можна.

"Ну, а мама говорила не палити", - сказав Гаррі Галкін.

Відео датоване 2017 роком.

Галина Волчек у молодості

Як повідомляв OBOZREVATEL, Волчек померла 26 грудня 2019 року в лікарні у віці 86 років. За попередньою версією лікарів, це сталося від набряку головного мозку і легень. Раніше стало відомо, що стан артистки різко погіршився.

Дивіться також:

Все найцікавіше з життя Меган Маркл - читайте в нашому Instagram!