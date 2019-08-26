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"Ніс або ц*цьки?" Нікітюк потішила мережу чудесами "пластики"

2.6т Читати матеріал російською

Українська телеведуча Леся Нікітюк викликала ажіотаж в мережі новим фото. Так, вона позувала в смішних окулярах, які перетворили її ніс в "п'ятачок".

Знімок ведуча розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram. Крім того, вона запитала у своїх фоловерів про те, яку пластичну операцію вони б зробили.

"Ніс або ц*цьки?" Нікітюк потішила мережу чудесами "пластики"
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"Трохи ринопластики і красива. Якби вам запропонували безкоштовну пластичну операцію, що б ви вибрали? Ніс або ц*цьки? Або хто проти?", - написала Нікітюк.

"Леся, походи так. Думаю від женихів не буде відбою", "Тобі йде, ходи так і не думай знімати", "Леся ти прекрасна, не треба нічого міняти", - пишуть в мережі.

"Ніс або ц*цьки?" Нікітюк потішила мережу чудесами "пластики"
"Ніс або ц*цьки?" Нікітюк потішила мережу чудесами "пластики"
"Ніс або ц*цьки?" Нікітюк потішила мережу чудесами "пластики"
"Ніс або ц*цьки?" Нікітюк потішила мережу чудесами "пластики"

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Никитюк схвилювала фанатів знімком, на якому позувала в одному рушник на голе тіло і без макіяжу.

З ким сплять наші зірки - читай у нас в Instagram.

Особа
Леся Никитюк
Місце
Україна
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bregovich mark
bregovich mark
В позе собачки можно и хобот пришить.А так чуть чуть мозгов бы побольше.
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Raider Raider
Raider Raider
Леся в твоей ситуации не плохо было бы мозги , но это нереально , поэтому конечно сиськи , хоть на что то можно будет смотреть , нос лицу не поможет)))))
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