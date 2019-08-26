"Ніс або ц*цьки?" Нікітюк потішила мережу чудесами "пластики"

Українська телеведуча Леся Нікітюк викликала ажіотаж в мережі новим фото. Так, вона позувала в смішних окулярах, які перетворили її ніс в "п'ятачок".

Знімок ведуча розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram. Крім того, вона запитала у своїх фоловерів про те, яку пластичну операцію вони б зробили.

"Трохи ринопластики і красива. Якби вам запропонували безкоштовну пластичну операцію, що б ви вибрали? Ніс або ц*цьки? Або хто проти?", - написала Нікітюк.

"Леся, походи так. Думаю від женихів не буде відбою", "Тобі йде, ходи так і не думай знімати", "Леся ти прекрасна, не треба нічого міняти", - пишуть в мережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Никитюк схвилювала фанатів знімком, на якому позувала в одному рушник на голе тіло і без макіяжу.

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