Ніна Матвієнко святкує день народження: цікаві факти з життя артистки

Відома українська і радянська співачка Ніна Матвієнко 10 жовтня святкує свій день народження – зірці виповнюється 73 роки.

Матвієнко люблять не тільки за проникливий вокал, а й за душевне виконання і благородства духу.

На честь дня народження співачки OBOZREVATEL вирішив розповісти цікаві й маловідомі факти про знаменитість.

Ніна Матвієнко народилася в селі Неділище на Житомирщині та була п'ятою дитиною з одинадцяти дітей.

Майбутня знаменитість вчилася в школі-інтернаті, а на канікули поверталася в село і наймалася пасти корів.

Першою роботою у Матвієнко був завод, де вона була крановщицей.

У 21 рік майбутня зірка стала солісткою Українського народного хору ім. Верьовки.

Крім співу Матвієнко також займалася спортом. Вона була баскетболісткою і волейболісткою і навіть досягла висот в метанні гранати.

У 24 - вийшла заміж за художника Петра Гончара. У Ніни - двоє синів і одна донька.

"Щастя - коли люди йдуть за ручку і посміхаються. Щастя - коли сміються діти. Щастя - коли співає душа. Щастя - коли є сім'я, коли можна всім разом сісти за стіл. І, звичайно, щастя - коли світ, коли люди не вбивають один одного ", - зізнавалася артистка в одному з інтерв'ю.

У вільний час від співу, зірка обожнює в'язати гачком.

Матвієнко вже давно відмовилася від м'яса і алкоголю, а улюбленний її напій – гаряче молоко.

Попри свій вік Матвієнко ще не збирається йти зі сцени. Тому навіть зараз співачка активно дає свої концерти.

"Я давно стою на сцені ... Не можна артистам задавати тон їх життя. Коли людина замовкає, вона просто гине. Потрібно взагалі благословляти тих, хто ще може співати", - розповідала в одному з інтерв'ю зірка.

Як повідомляє OBOZREVATEL, раніше Ніна Матвієнко отримала нагороду від президента України Володимира Зеленського.