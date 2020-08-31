Ніна Матвієнко, Комаров і Танчинець отримали нагороди від Зеленського

Президент Володимир Зеленський вручив звання "Заслужений артист України" солісту гурту "BEZ ОБМЕЖЕНЬ" Сергію Танчинцю, а Ніна Матвієнко отримала Орден княгині Ольги II ступеня.

Урочиста церемонія нагородження почесними відзнаками відбулася 31 серпня в Києві. Для 38-річного Танчинця звання заслуженого артиста стало першою державною нагородою, а 72-річна співачка в 1997 році вже отримувала Орден княгині Ольги III ступеня (щоб переглянути відео, доскрольте до кінця сторінки).

Також Зеленський відзначив і ведучого програми "Світ навиворіт" Дмитра Комарова. Мандрівника нагородили званням "Заслужений журналіст України".

Додамо, що Сергій Танчинець разом з гуртом відвідував зону бойових дій. Навесні 2014 року відбулася низка концертів колективу під гаслом "Без війни".

Зеленський відзначив нагородою Сергія Танчинця Скриншот відео

Ніна Матвієнко – народна артистка України, брала участь у Помаранчевій революції та Євромайдані. Співачку неодноразово відзначали за великий внесок у розвиток українського мистецтва і за активну культурно-творчу діяльність.

Дмитро Комаров – український журналіст, автор і ведучий програми "Світ навиворіт", перший випуск якої вийшов у 2010 році. У 2016-му Дмитро разом із оператором програми підкорили Айленд-Пік, встановивши на вершині (6189 м) прапор України.

Дивіться відео урочистої церемонії:

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше звання "Заслужений артист України" отримав виконавець Михайло Хома (DZIDZIO) і лідер гуртів "Ляпис Трубецкой" та Brutto, білорус Сергій Міхалок.

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