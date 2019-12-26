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26 грудня • оновлено в 11:03
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Ніна Кірсо перед інсультом бачилася із Зеленським і була вражена

1.1т
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Співачка, колишня солістка групи "Фрістайл" Ніна Кірсо до інсульту зустрічалася з Володимиром Зеленським.

В Інстаграм Кірсо від 31 травня 2018 років є селфі Кірсо і Зеленського.

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"Вова - це ЩОСЬ!!! СУПЕР ЕНЕРГЕТИКА !!!!!! ...." - підписала знімок співачка.

1 червня 2018 року в неї стався інсульт. Вона впала в кому.

У листопаді 2019 року КП в Україні дізналася у соліста "Фрістайлу" Сергія Кузнєцова, що зі здоров'ям у Кірсо все так само погано.

"На жаль, немає позитивних новин щодо здоров'я Ніни. Лікарі кажуть, що організм міцний, а там вже як Бог дасть", - заявив Кузнєцов виданню.

Днями продюсер групи "Ласкавий май" Андрій Разін звернувся до Зеленського з проханням щодо Кірсо.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Разін звертався до Зеленського з приводу Кірсо також в серпні 2019 року.

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Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
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