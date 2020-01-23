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23 січня • оновлено в 16:54
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"Нікому більше не показуйте!" Пригожин налякав Галкіна

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Російський продюсер Йосип Пригожин з'явився на незвичайному колажі зі своєю дружиною, співачкою Валерією, чим налякав коміка Максима Галкіна.

Відповідні фото з'явилися на сторінці Валерії в Instagram.

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Відзначається, що зробили два колажа з фотографії Пригожина і його дружини, на яких по черзі з'єднали смуги з різних знімків.

Зокрема, світ побачив, як виглядає Валерія з шиєю і очима Пригожина, і як продюсеру в комплекті з лисиною йде світлий чубчик і блакитні очі його дружини.

"Нікому більше не показуйте!", - прокоментував фото Галкін.

"Нікому більше не показуйте!" Пригожин налякав Галкіна

Нагадаємо, що раніше погодні умови в Росії так шокували Галкіна, що він раптово заговорив українською.

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