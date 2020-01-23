"Нікому більше не показуйте!" Пригожин налякав Галкіна

Російський продюсер Йосип Пригожин з'явився на незвичайному колажі зі своєю дружиною, співачкою Валерією, чим налякав коміка Максима Галкіна.

Відповідні фото з'явилися на сторінці Валерії в Instagram.

Відзначається, що зробили два колажа з фотографії Пригожина і його дружини, на яких по черзі з'єднали смуги з різних знімків.

Зокрема, світ побачив, як виглядає Валерія з шиєю і очима Пригожина, і як продюсеру в комплекті з лисиною йде світлий чубчик і блакитні очі його дружини.

"Нікому більше не показуйте!", - прокоментував фото Галкін.

Нагадаємо, що раніше погодні умови в Росії так шокували Галкіна, що він раптово заговорив українською.

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