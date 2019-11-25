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25 листопада • оновлено в 14:49
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"Ніколи не спонсорувала війну!" У Ротару принизилися перед пропагандистами на КремльТБ

2.1т
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Концертний директор української співачки Софії Ротару Сергій Лавров заявив, що артистка ніколи не спонсорувала АТО.

Так, у ефірі російської програми "60 хвилин" обговорювали приїзд Ротару на "Пісню року-2019", який вже викликав скандал у мережі.

"Ніколи не спонсорувала війну!" У Ротару принизилися перед пропагандистами на КремльТБ

Інтер

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"Не надто раді": чому в Росії образилися на Ротару і хто з зірок її підтримав

У Росії багато хто негативно ставиться до того, що співачка виступить на "Пісні року". Нібито в минулому році Ротару вже "кинула" РФ, не приїхавши на концерт, а також спонсорувала АТО.

Концертний директор української артистки вирішив виправдатися перед росіянами:

"Софія Ротару ніколи не спонсорувала АТО і не надсилала банки з варенням. Те інтерв'ю сестри Ліди повна підстава і брехня журналістів жовтої преси. Софія Михайлівна цілковито миролюбна людина. Вона ніколи б не спонсорувала війну. У неї є кого спонсорувати. У неї п'ять сестер і братів, у неї онуки, у неї діти. Онуків треба поставити на ноги, і їх вона спонсорує. Тому всі висловлювання про те, що вона спонсорувала війну абсолютна брехня".

"Ніколи не спонсорувала війну!" У Ротару принизилися перед пропагандистами на КремльТБ

Ukranews

Також, за словами Лаврова, торік Ротару не приїхала на "Пісню року" зовсім не через свою громадянську позицію, а тому що боялася провокацій:

"І що стосується заробітків у Росії теж хочу пояснити. Цього року артистка приїжджає на "Пісню року", яка завжди була безкоштовною для всіх артистів. І Софія Михайлівна, зокрема, безкоштовно працює на "Пісні року". Минулого року Порошенко намагався ввести військовий стан в Україні, і він його зробив. Чоловіки від 18 до 60 років не могли виїжджати з України. І це трапилося саме того дня, коли Софії Михайлівні потрібно було виїзжати на "Пісню року" потягом. І ми побоялися провокацій, тому що звідти могли зняти звукорежисерів, балет, чоловіка-адміністратора. І вона з цих причин не змогла приїхати".

"Ніколи не спонсорувала війну!" У Ротару принизилися перед пропагандистами на КремльТБ

КП

Як повідомляв OBOZREVATEL, у 2018 році Ротару відмовилася від участі в масштабному концерті "Пісня року-2018" в Росії через введення в Україні воєнного стану, обстрілу країною-агресором українських кораблів і захопленням військовополонених.

Нещодавно стало відомо, що артистка візьме участь у зйомках музичної премії "Пісня року", а також виступить на фестивалі "Легенди ретро FM". У Росії накинулися на Ротару, звинувативши в бажанні заробити грошей.

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Автор
Анна Міхно
Особа
Софія Ротару
Місце
Росія
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Oluschenko Ostap
Oluschenko Ostap
одной дупой на двух стульях бабця усидеть желает...
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