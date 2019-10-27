'Ніколи не подам руки!' Малахов потрапив в гучний секс-скандал

Актриса Наталя Рудова звинуватила телеведучого Андрія Малахова в наклепі через випуск програми "Прямий ефір" про ескортниць. За її словами, творці ток-шоу обманом взяли інтерв'ю у її директора.
Вони змонтували отримані відповіді таким чином, щоб ім'я Рудової прозвучало в ефірі, і не подумали про наслідки. Про це актриса написала на своій сторінці в Instagram.
"Андрій, не ти сам мені телефонував після серіалу "Тетянин день" і пропонував познайомити з олігархом, на що отримав моя категоричну відмову? І не тільки мені. Я впевнена, що багато талановитих, красивих і успішних дівчат підтвердять мої слова. Я ніколи не подам тобі руки і не привітаюсь з тобою більше! Ганьба вам за те, що ви робите. Ганьба всім причетним! ви говорите про людей, у яких немає честі? Ви самі забули що таке честь і гідність!", - написала дівчина.
Дуже важливо!!! Я змушена написати цей пост. Пост ганьби для людей, які працюють на федеральному каналі, який позиціонує себе, як новинна програма і її дивиться вся Росія. З якої можуть висмикнути контекст і зробити з цього псевдо новини, які призводять до жахливих наслідків. Ніхто в наш час не думає про зганьбленої честі людини, і до чого це може привести. Згадавши в своїй брудній передачі пару імен відомих, чесних людей тільки для того, щоб хоч якось підняти рейтинги і привернути увагу до невідомим людям, про яких вони там говорять, які нікому не цікаві, вони намагаються зробити хоч якісь рейтинги в своїй передачі, абсолютно не думаючи про наслідки. Я говорю про передачу "Прямий ефір" з Малаховим. Ви обманом взяли інтерв'ю у мого директора, змонтовані ЇЇ ІНТЕРВ'Ю як вам було вигідно, тому-що більше ніяк не могли притягнути мене до цієї історії. Ви вписали моє ім'я і ім'я моєї подруги в цю передачку про занепалих жінок, і тепер все псевдо-паблік розтягнули це лайно за своїми псевдопорталам і мусолять. Вам плювати, вам все одно! Мені не все одно! Моїй родині не все одно! На жаль, в нашій країні на законодавчому рівні мені вам нічого пред'явити. Ви вчинили дуже розумно, не сказавши на адресу мене конкретних звинувачень, але змонтувавши купу відео і фото з мого відпочинку з подругою в купальниках. Але ось, що я точно можу, як дівчина, яка домоглася всього сама без єдиної підтримки, честь якої ви спробували похитнути, так це дати публічного ляпаса тобі, Андрій Малахов, і тобі "Прямий ефір" за те, і як ви використовували моє ім'я в вашій передачі, ви не краще жовтяниці. Андрій, не ти сам мені телефонував після серіалу "Тетянин день" і пропонував познайомити з олігархом, на що отримав моя категорична відмова! І не тільки мені. Я впевнена, що багато талановитих, красиві і успішні дівчата підтвердять мої слова.Ведь ми повинні підтримувати один одного і покласти цьому беззаконню конец.Каждий повинен відповідати за свої слова! Я ніколи не подам тобі руки і не привітаюсь з тобою більше! Ганьба вам за те, що ви робите. Ганьба всім причетним! Ви говорите про людей, у яких немає честі? Ви самі забули що таке ЧЕСТЬ, і що таке ГІДНІСТЬ!
Після "Прямого ефіру" юристи співачки Ольги Серябкіної підготували судовий позов на ведучого Андрія Малахова. Для обкладинки програми використовували зображення співачки, разом з цим розмістивши таблицю розцінок за інтимні послуги.
"Для мене було великим здивуванням, що Ольга Серябкіна подає позов. В нашому випадку епізод програми був в тому, що багатьом відомим дівчатам намагаються приписати те, чого немає. З огляду на те, як тепло я ставлюся до Ольги ще з часів її участі в конкурсі Євробачення, з пісні "Мама Люба давай", яку вона написала. В суд можна подавати на ті сайти, які все це цитують", - прокоментував ситуацію Малахов.
Як раніше писав OBOZREVATEL, російський телеведучий Андрій Малахов потрапив в міжнародний скандал через висловлювання в своєму ток-шоу про громадянина Киргизії Ісламбека Акбарова, який потрапив влітку в ДТП в Москві.
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