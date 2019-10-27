'Ніколи не подам руки!' Малахов потрапив в гучний секс-скандал

Актриса Наталя Рудова звинуватила телеведучого Андрія Малахова в наклепі через випуск програми "Прямий ефір" про ескортниць. За її словами, творці ток-шоу обманом взяли інтерв'ю у її директора.

Вони змонтували отримані відповіді таким чином, щоб ім'я Рудової прозвучало в ефірі, і не подумали про наслідки. Про це актриса написала на своій сторінці в Instagram.

"Андрій, не ти сам мені телефонував після серіалу "Тетянин день" і пропонував познайомити з олігархом, на що отримав моя категоричну відмову? І не тільки мені. Я впевнена, що багато талановитих, красивих і успішних дівчат підтвердять мої слова. Я ніколи не подам тобі руки і не привітаюсь з тобою більше! Ганьба вам за те, що ви робите. Ганьба всім причетним! ви говорите про людей, у яких немає честі? Ви самі забули що таке честь і гідність!", - написала дівчина.

Після "Прямого ефіру" юристи співачки Ольги Серябкіної підготували судовий позов на ведучого Андрія Малахова. Для обкладинки програми використовували зображення співачки, разом з цим розмістивши таблицю розцінок за інтимні послуги.

"Для мене було великим здивуванням, що Ольга Серябкіна подає позов. В нашому випадку епізод програми був в тому, що багатьом відомим дівчатам намагаються приписати те, чого немає. З огляду на те, як тепло я ставлюся до Ольги ще з часів її участі в конкурсі Євробачення, з пісні "Мама Люба давай", яку вона написала. В суд можна подавати на ті сайти, які все це цитують", - прокоментував ситуацію Малахов.

Як раніше писав OBOZREVATEL, російський телеведучий Андрій Малахов потрапив в міжнародний скандал через висловлювання в своєму ток-шоу про громадянина Киргизії Ісламбека Акбарова, який потрапив влітку в ДТП в Москві.

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