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7 листопада • оновлено в 12:22
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"Ніколи не доходило до сексу": Корольова зізналася, скільки у неї було чоловіків

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Російська співачка українського походження Наташа Корольова зізналася, зі скількома чоловіками у неї був секс.

У новому інтерв'ю для YouTube-каналу "Емпатія Манучо" артистка розкрила інтимні подробиці свого життя. Зокрема, Корольова заговорила про те, скільки чоловіків у неї було за все життя.

Наташа Корольова і В'ячеслав Манучаров

Наташа Корольова і В'ячеслав Манучаров

Інстаграм

Новини
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Так, за словами Наталії, в її житті було тільки два чоловіки – Ігор Ніколаєв і Сергій Глушко.

"У мене стосунки були тільки з двома з першим чоловіком і з другим. У мене були залицяння увага з боку інших, але це ніколи не доходило до сексу", стверджує Корольова.

Наташа Корольова і Сергій Глушко

Наташа Корольова і Сергій Глушко

Інстаграм

Наташа Корольова та Ігор Ніколаєв

Наташа Корольова та Ігор Ніколаєв

Старх

На подив ведучого В'ячеслава Манучарова: "Ти хочеш сказати, що у тебе секс був лише з двома чоловіками?", Корольова відповіла:

"Так, у мене в житті було тільки два чоловіки".

Наташа Корольова та Ігор Ніколаєв

Наташа Корольова та Ігор Ніколаєв

teleprogramma.pro

Наташа Корольова і Сергій Глушко

Наташа Корольова і Сергій Глушко

Інстаграм

Наташа Корольова і Сергій Глушко

Наташа Корольова і Сергій Глушко

Інстаграм

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Наташа Корольова показала себе голою у ванній і нарвалася на критику мережі.

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Особа
Наташа Корольова
Місце
Росія
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Это вообще кто?
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