"Ніколи не доходило до сексу": Корольова зізналася, скільки у неї було чоловіків

Російська співачка українського походження Наташа Корольова зізналася, зі скількома чоловіками у неї був секс.

У новому інтерв'ю для YouTube-каналу "Емпатія Манучо" артистка розкрила інтимні подробиці свого життя. Зокрема, Корольова заговорила про те, скільки чоловіків у неї було за все життя.

Наташа Корольова і В'ячеслав Манучаров Інстаграм

Так, за словами Наталії, в її житті було тільки два чоловіки – Ігор Ніколаєв і Сергій Глушко.

"У мене стосунки були тільки з двома – з першим чоловіком і з другим. У мене були залицяння – увага з боку інших, але це ніколи не доходило до сексу", – стверджує Корольова.

Наташа Корольова і Сергій Глушко Інстаграм

Наташа Корольова та Ігор Ніколаєв Старх

На подив ведучого В'ячеслава Манучарова: "Ти хочеш сказати, що у тебе секс був лише з двома чоловіками?", Корольова відповіла:

"Так, у мене в житті було тільки два чоловіки".

Наташа Корольова та Ігор Ніколаєв teleprogramma.pro

Наташа Корольова і Сергій Глушко Інстаграм

Наташа Корольова і Сергій Глушко Інстаграм

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Наташа Корольова показала себе голою у ванній і нарвалася на критику мережі.

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