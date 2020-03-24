"Які веселі та красиві": Ніколаєв вразив мережу рідкісним знімком з Пугачовою та Буйновим

Російський співак і композитор Ігор Ніколаєв поділився архівним знімком, на якому зображений на природі з примадонною Аллою Пугачовою та співаком Олександром Буйновим.

Відповідне фото він опублікував на своїй сторінці в Instagram. Зазначимо, що таким чином Ніколаєв привітав Буйнова з днем народження.

Алла Пугачова, Олександр Буйнов та Ігор Ніколаєв Фото: instagram/igor_nikolaev_music

"Ну що, дорогий Олександре Миколайовичу, ось ти й доплив до серйозної круглої цифри! Втім, як і я! Тому хочу сказати тобі, як клавішник клавішнику, як ювіляр ювіляру і як друг другові: життя прекрасне! Чекаємо літа, чекаємо хороших новин, чекаємо шашликів в колі близьких друзів! Нехай буде так! " – написав Ніколаєв.

Користувачі мережі також привітали Буйнова з днем народження. Крім того, вони прийшли в захват від рідкісного знімка з Пугачовою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше 70-річна російська співачка Алла Пугачова вразила мережу зовнішнім виглядом на новому фото.

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