Ніколь Кідман стала обличчям обкладинки Glamour і розповіла про труднощі за 30 років кар'єри в Голлівуді

Голлівудська актриса 53-річна Ніколь Кідман знялася для нової обкладинки журналу Glamour і розповіла про свою 30-річну кар'єру.

Також вона поділилася подробицями зйомки популярного серіалу "Відіграти назад". Про це стало відомо на сайті видання.

"Що цікаво в " Відіграти назад", так це грандіозне відкриття: чи дійсно відносини, в яких я перебуваю, ті, в яких я хочу бути? Зараз це дуже актуально. Це саме про ті думки, коли доводиться проводити весь час з людиною, яка виявилася зовсім не тією, якою здавалася. Я думаю, що психологічна глибина серіалу полягає в тому, що все далеко не так, як здавалося Грейс і життя, яким вона жила, виявилося несправжнім. Це жахливо", – повідомила Кідман.

За словами актриси, грати таку роль в серіалі було дуже складно.

"Але це моя робота. Наприклад, як у боксера. Коли боксер виходить на ринг, йому кажуть: "Ти повинен нокаутувати цю людину". А тепер тобі потрібно вийти за межі рингу і під час прогулянки по вулиці нікого не бити", – зазначила знаменитість.

Вона додала, що її робота, перш за все, це психологічна дисципліна.

"Вам, як акторові, кажуть: "Я хочу, щоб ви досліджували всі грані емоцій і психології. Але потім повернися в своє реальне життя і будь абсолютно нормальною". Це може дуже втомлювати, оскільки я поглинаю багато емоцій. Саме тому мені довелося знайти спосіб врівноважувати все це", – розповіла Кідман.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на каналі НВО вийшов довгоочікуваний міні-серіал "Відіграти назад", в головній ролі якого з'явилася Ніколь Кідман.