Нікітюк з'явилася з лисою головою на "Танцях з зірками". Фото

Українська телеведуча Леся Нікітюк з'явилася в тринадцятому ефірі шоу "Танці з зірками" з лисою головою. Артистка стала запрошеним суддею у проєкті.

Так, Нікітюк постала спочатку в перуці з довгим світлим волоссям. А потім, під час вітального слова, раптово зірвала його. За словами телеведучої, вона вирішила з'явитися на "Танцях" в загальному образі, взявши потроху від кожного члена журі (фото дивіться нижче).

Від прими-балерини Катерини Кухар Нікітюк вирішила запозичити чорного лебедя і "чорну душу", від Григорія Чапкіса великий танцювальний досвід і невелику пенсію, ну а від Влада Ями – блискучу лисину.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у 13 випуску шоу "Танці з зірками" зіркові учасники вийшли на паркет з ведучими проєкту, а також виконали ще два танці в різних стилях. За результатами голосування шоу не покинула жодна з пар.