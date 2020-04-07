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7 квітня • оновлено в 04:15
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Нікітюк завела мережу ідеальним тілом у відвертому боді

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Українська телеведуча Леся Нікітюк порадувала шанувальників новим спокусливим фото у відвертому боді.

Пікантний знімок знаменитість опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Леся Нікітюк

Леся Нікітюк

Instagram @lesia_nikituk

Так, на фотографії Нікітюк позує, сидячи на стільці, в боді й туфлях на підборах. У кадрі Леся продемонструвала розкішне тіло, акцентувавши увагу на сідницях і довгих струнких ногах.

Шанувальники прийшли в захват від спокусливого фото зірки.

"Сексуально", "Богиня", "Ох, ці ноги", "Навіть дуже красиво", "Неперевершена й красива", – писали користувачі в коментарях.

Нікітюк завела мережу ідеальним тілом у відвертому боді
Нікітюк завела мережу ідеальним тілом у відвертому боді
Нікітюк завела мережу ідеальним тілом у відвертому боді
Нікітюк завела мережу ідеальним тілом у відвертому боді
Нікітюк завела мережу ідеальним тілом у відвертому боді
Нікітюк завела мережу ідеальним тілом у відвертому боді

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Леся Нікітюк розплакалася після розмови з американським актором і музикантом Джаредом Лето.

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Автор
Анна Міхно
Особа
Леся Никитюк
Місце
Україна
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