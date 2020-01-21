Нікітюк засвітила голі сідниці на камеру: гаряче фото

Українська телеведуча Леся Нікітюк порадувала своїх шанувальників новою пікантною фотографією, на якій позує у відвертому купальнику.

Гарячим фото з відпочинку в Буковелі зірка поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Леся Нікітюк Instagram @lesia_nikituk

Примітно, що на знімку Нікітюк сфотографована зі спини, продемонструвавши спокусливі сідниці і довгі стрункі ноги.

Шанувальники прийшли в захват від сексуальних форм Лесі і засипали її компліментами. Примітно, що деякі фанати зізналися, що не відразу впізнали Нікітюк, подумавши, що на знімку Оля Полякова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Нікітюк експериментувала з зовнішністю, проте не в реальному світі. Зокрема, вона спробувала нову програму на телефоні, збільшивши груди, зменшивши талію і зробивши щось дивне з обличчям.

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