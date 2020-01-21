Нікітюк засвітила голі сідниці на камеру: гаряче фото

Українська телеведуча Леся Нікітюк порадувала своїх шанувальників новою пікантною фотографією, на якій позує у відвертому купальнику.
Гарячим фото з відпочинку в Буковелі зірка поділилася на своїй сторінці в Instagram.
Леся Нікітюк
Instagram @lesia_nikituk
Примітно, що на знімку Нікітюк сфотографована зі спини, продемонструвавши спокусливі сідниці і довгі стрункі ноги.
Шанувальники прийшли в захват від сексуальних форм Лесі і засипали її компліментами. Примітно, що деякі фанати зізналися, що не відразу впізнали Нікітюк, подумавши, що на знімку Оля Полякова.
Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Нікітюк експериментувала з зовнішністю, проте не в реальному світі. Зокрема, вона спробувала нову програму на телефоні, збільшивши груди, зменшивши талію і зробивши щось дивне з обличчям.
Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!