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21 січня • оновлено в 10:05
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Нікітюк засвітила голі сідниці на камеру: гаряче фото

2.3т
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Українська телеведуча Леся Нікітюк порадувала своїх шанувальників новою пікантною фотографією, на якій позує у відвертому купальнику.

Гарячим фото з відпочинку в Буковелі зірка поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Леся Нікітюк

Леся Нікітюк

Instagram @lesia_nikituk

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Задивився на ноги? Дзідзьо попався на розгляданні сексуальної Нікітюк

Примітно, що на знімку Нікітюк сфотографована зі спини, продемонструвавши спокусливі сідниці і довгі стрункі ноги.

Шанувальники прийшли в захват від сексуальних форм Лесі і засипали її компліментами. Примітно, що деякі фанати зізналися, що не відразу впізнали Нікітюк, подумавши, що на знімку Оля Полякова.

Нікітюк засвітила голі сідниці на камеру: гаряче фото
Нікітюк засвітила голі сідниці на камеру: гаряче фото
Нікітюк засвітила голі сідниці на камеру: гаряче фото
Нікітюк засвітила голі сідниці на камеру: гаряче фото
Нікітюк засвітила голі сідниці на камеру: гаряче фото
Нікітюк засвітила голі сідниці на камеру: гаряче фото

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Нікітюк експериментувала з зовнішністю, проте не в реальному світі. Зокрема, вона спробувала нову програму на телефоні, збільшивши груди, зменшивши талію і зробивши щось дивне з обличчям.

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Автор
Анна Міхно
Особа
Леся Никитюк
Місце
Україна
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