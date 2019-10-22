Нікітюк замахнулася на посаду міністра: топ-5 реформ від красуні

Популярна українська телеведуча Леся Нікітюк розповіла, які реформи введе в країні, коли стане "міністром туризму".

На таке питання вона відповіла журналістам "LITE/РБК-Україна", розповівши, які проблеми стоять на шляху розвитку туристичної України (щоб подивитися ролик, проскрольте до кінця сторінки).

"Перше – дороги в усі туристичні місця. По-друге, потрібно добудувати і побудувати багато нових музеїв для утримання нашої історичної української спадщини", – заявила Нікітюк.

За її словами, також потрібно відновити інфраструктуру і всі туристичні місця, до яких люди не можуть дістатися. Йдеться також про місця, які навіть не відзначені на карті.

Леся Нікітюк розповіла, що зробить на посаді міністра туризму Скріншот

"Відновити український спадок, місця, які можуть відвідувати туристи з інших країн. Також необхідно допомогти їм бачити ці місця на картах, у тих самих програмах, яку ми, власне, і зняли. Ми плануємо навіть зробити відео з англійськими субтитрами на ютуб-каналі, щоб усі туристи могли знати і могли бачити всі класні місця, які є на нашій землі", – додала Нікітюк.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Леся Нікітюк несподівано змінила імідж, перефарбувавшись із блондинки на рожеву. Пізніше зірка відсвяткувала день народження.

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