Нікітюк вразила шанувальників сексуальним тілом: пікантне фото

Українська телеведуча Леся Нікітюк потішила численних шанувальників новим пікантним знімком.

Так, на ньому зірка позувала у відвертому чорному купальнику з високою талією біля пальм. Відповідне фото вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Леся Нікітюк Фото: instagram/lesia_nikituk

"Доброго ранку, весно. Всім гарного сонячного тижня", – написала Нікітюк.

Леся Нікітюк у відвертому купальнику Фото: instagram/lesia_nikituk

Зазначимо, що шанувальники Нікітюк не змогли встояти перед її пікантним кадром. Вони засипали телеведучу компліментами.

Пропонуємо подивитися й на інші пікантні фото Лесі Нікітюк, якими вона останнім часом дивувала шанувальників в мережі.

Леся Нікітюк в пікантній фотосесії Фото: instagram/lesia_nikituk

Леся Нікітюк сексуально позує на камеру Фото: instagram/lesia_nikituk

Спокуслива Леся Нікітюк Фото: instagram/lesia_nikituk

Леся Нікітюк у відвертому купальнику Фото: instagram/lesia_nikituk

Леся Нікітюк сексуально позує на камеру Фото: instagram/lesia_nikituk

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Леся Нікітюк експериментувала із зовнішністю, проте не в реальному світі. Зокрема, вона спробувала нову програму на телефоні, збільшивши груди, зменшивши талію і зробивши щось дивне з особою.

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