Нікітюк вразила шанувальників сексуальним тілом: пікантне фото

Українська телеведуча Леся Нікітюк потішила численних шанувальників новим пікантним знімком.
Так, на ньому зірка позувала у відвертому чорному купальнику з високою талією біля пальм. Відповідне фото вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
Леся Нікітюк
Фото: instagram/lesia_nikituk
"Доброго ранку, весно. Всім гарного сонячного тижня", – написала Нікітюк.
Леся Нікітюк у відвертому купальнику
Фото: instagram/lesia_nikituk
Зазначимо, що шанувальники Нікітюк не змогли встояти перед її пікантним кадром. Вони засипали телеведучу компліментами.
Пропонуємо подивитися й на інші пікантні фото Лесі Нікітюк, якими вона останнім часом дивувала шанувальників в мережі.
Леся Нікітюк в пікантній фотосесії
Фото: instagram/lesia_nikituk
Леся Нікітюк сексуально позує на камеру
Фото: instagram/lesia_nikituk
Спокуслива Леся Нікітюк
Фото: instagram/lesia_nikituk
Леся Нікітюк у відвертому купальнику
Фото: instagram/lesia_nikituk
Леся Нікітюк сексуально позує на камеру
Фото: instagram/lesia_nikituk
Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Леся Нікітюк експериментувала із зовнішністю, проте не в реальному світі. Зокрема, вона спробувала нову програму на телефоні, збільшивши груди, зменшивши талію і зробивши щось дивне з особою.
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