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3 березня • оновлено в 04:05
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Нікітюк вразила шанувальників сексуальним тілом: пікантне фото

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Українська телеведуча Леся Нікітюк потішила численних шанувальників новим пікантним знімком.

Так, на ньому зірка позувала у відвертому чорному купальнику з високою талією біля пальм. Відповідне фото вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Леся Нікітюк

Леся Нікітюк

Фото: instagram/lesia_nikituk

"Доброго ранку, весно. Всім гарного сонячного тижня", – написала Нікітюк.

Леся Нікітюк у відвертому купальнику

Леся Нікітюк у відвертому купальнику

Фото: instagram/lesia_nikituk

Зазначимо, що шанувальники Нікітюк не змогли встояти перед її пікантним кадром. Вони засипали телеведучу компліментами.

Нікітюк вразила шанувальників сексуальним тілом
Нікітюк вразила шанувальників сексуальним тілом
Нікітюк вразила шанувальників сексуальним тілом
Нікітюк вразила шанувальників сексуальним тілом

Пропонуємо подивитися й на інші пікантні фото Лесі Нікітюк, якими вона останнім часом дивувала шанувальників в мережі.

Леся Нікітюк в пікантній фотосесії

Леся Нікітюк в пікантній фотосесії

Фото: instagram/lesia_nikituk

Леся Нікітюк сексуально позує на камеру

Леся Нікітюк сексуально позує на камеру

Фото: instagram/lesia_nikituk

Спокуслива Леся Нікітюк

Спокуслива Леся Нікітюк

Фото: instagram/lesia_nikituk

Леся Нікітюк у відвертому купальнику

Леся Нікітюк у відвертому купальнику

Фото: instagram/lesia_nikituk

Леся Нікітюк сексуально позує на камеру

Леся Нікітюк сексуально позує на камеру

Фото: instagram/lesia_nikituk

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Леся Нікітюк експериментувала із зовнішністю, проте не в реальному світі. Зокрема, вона спробувала нову програму на телефоні, збільшивши груди, зменшивши талію і зробивши щось дивне з особою.

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Автор
Крістіна Долматова
Особа
Леся Никитюк
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