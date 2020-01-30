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30 січня • оновлено в 13:17
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"Ах, яка сексуальна": Нікітюк вразила мережу пікантним фото в бікіні

1.7т
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Українська телеведуча Леся Нікітюк, яка відпочиває в Дубаї (ОАЕ), вразила шанувальників пікантним фото з пляжу.

Відповідний знімок зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона позувала у відвертому купальнику, продемонструвавши спокусливі форми.

Леся Нікітюк

Леся Нікітюк

Фото: instagram/lesia_nikituk

"Як сфотографувати саму себе? Записуйте, поки я добра. Виставляєте таймер на фото (10сек), натискаєте пуск і швидко засовує телефон в пісок. Фото готове!" – написала Нікітюк.

Леся Нікітюк сексуально позує на камеру

Леся Нікітюк сексуально позує на камеру

Фото: instagram/lesia_nikituk

Шанувальники засипали зірку компліментами, зазначивши, що вона "дуже сексуальна і красива".

"Ах, яка сексуальна": Нікітюк вразила мережу пікантним фото в бікіні
"Ах, яка сексуальна": Нікітюк вразила мережу пікантним фото в бікіні
"Ах, яка сексуальна": Нікітюк вразила мережу пікантним фото в бікіні
"Ах, яка сексуальна": Нікітюк вразила мережу пікантним фото в бікіні
"Ах, яка сексуальна": Нікітюк вразила мережу пікантним фото в бікіні

Пропонуємо подивитися й на інші пікантні кадри Лесі Нікітюк, якими вона дивувала шанувальників в мережі останнім часом.

Леся Нікітюк продемонструвала "п'яту точку"

Леся Нікітюк продемонструвала "п'яту точку"

Фото: instagram/lesia_nikituk

Леся Нікітюк у відвертому купальнику

Леся Нікітюк у відвертому купальнику

Фото: instagram/lesia_nikituk

Леся Нікітюк в пікантній фотосесії

Леся Нікітюк в пікантній фотосесії

Фото: instagram/lesia_nikituk

Спокуслива Леся Нікітюк

Спокуслива Леся Нікітюк

Фото: instagram/lesia_nikituk

Леся Нікітюк продемонструвала "п'яту точку"

Леся Нікітюк продемонструвала "п'яту точку"

Фото: instagram/lesia_nikituk

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Нікітюк експериментувала із зовнішністю, проте не в реальному світі. Зокрема, вона спробувала нову програму на телефоні, збільшивши груди, зменшивши талію і зробивши щось дивне з особою.

Тільки у нас в Instagram ви дізнаєтесь всі секрети Винника!

Автор
Крістіна Долматова
Особа
Леся Никитюк
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Ицык Лечица
Ицык Лечица
Ничего так, кoбылица, только cucькu, кажись ненастоящие, не?
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Кубанский Николай
Кубанский Николай
Да у нас такие хохлушки на Ленинградке стоят.
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