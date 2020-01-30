"Ах, яка сексуальна": Нікітюк вразила мережу пікантним фото в бікіні

Українська телеведуча Леся Нікітюк, яка відпочиває в Дубаї (ОАЕ), вразила шанувальників пікантним фото з пляжу.

Відповідний знімок зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона позувала у відвертому купальнику, продемонструвавши спокусливі форми.

Леся Нікітюк Фото: instagram/lesia_nikituk

"Як сфотографувати саму себе? Записуйте, поки я добра. Виставляєте таймер на фото (10сек), натискаєте пуск і швидко засовує телефон в пісок. Фото готове!" – написала Нікітюк.

Леся Нікітюк сексуально позує на камеру Фото: instagram/lesia_nikituk

Шанувальники засипали зірку компліментами, зазначивши, що вона "дуже сексуальна і красива".

Пропонуємо подивитися й на інші пікантні кадри Лесі Нікітюк, якими вона дивувала шанувальників в мережі останнім часом.

Леся Нікітюк продемонструвала "п'яту точку" Фото: instagram/lesia_nikituk

Леся Нікітюк у відвертому купальнику Фото: instagram/lesia_nikituk

Леся Нікітюк в пікантній фотосесії Фото: instagram/lesia_nikituk

Спокуслива Леся Нікітюк Фото: instagram/lesia_nikituk

Леся Нікітюк продемонструвала "п'яту точку" Фото: instagram/lesia_nikituk

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Нікітюк експериментувала із зовнішністю, проте не в реальному світі. Зокрема, вона спробувала нову програму на телефоні, збільшивши груди, зменшивши талію і зробивши щось дивне з особою.

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