Нікітюк висміяла Фреймут за її "уроки етикету": відео викликало ажіотаж у мережі

Олена Кордунова Люди 11:38, 3.11.2020 Оновлено: 11:49, 3.11.2020

Українська телеведуча Леся Нікітюк потролила свою колегу Ольгу Фреймут за її "уроки етикету", які вона час від часу публікує в мережі.

У своїх коротких роликах Фреймут розповідає, як варто поводитися справжній пані. Наприклад, вона демонструвала, як правильно сякатися за столом і їсти хліб руками. Нікітюк, зі свого боку, на особистій сторінці в Instagram cпародіювала Ольгу та показала, як "правильно" їсти вареники з вишнею (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Так, на кадрах Леся спочатку відкусила шматок вареника, з якого сік потік по її руках. Зірка підкреслила, що це неправильно, а правильно класти виріб у рот повністю. Потім ведуча з набитим ротом зазначила, що це "прості правила етикету з Лесею Нікітюк".

Нікітюк потролила "уроки етикету" Фреймут.
Instagram Лесі Нікітюк

"Ці правила повинен знати кожен!" – жартома підкреслила телеведуча.

Її прихильники в мережі відзначили, що сам ролик вийшов дуже смішним і з вдалим тролінгом Фреймут.

"Ну ти даєш! Усе правильно і весело. Десь затупала ніжками Фреймут", – відзначили коментатори.

"Після такого Фреймут нервово курить збоку", – додали вони.

Користувачі посміялися над відео Нікітюк.
Instagram Лесі Нікітюк
Шанувальники Нікітюк оцінили її тролінг.
Instagram Лесі Нікітюк
Відео Нікітюк викликало ажіотаж у мережі.
Instagram Лесі Нікітюк

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Леся Нікітюк та Оля Фреймут разом виступили в дев'ятому випуску шоу "Танці з зірками" і викликали хвилю критики в мережі. Користувачі назвали їхній номер "балаганом".

Коментувати
Шоу Люди

Дивіться також

Помер "веселун" з фільму "У бій ідуть одні "старики"" Олександр Немченко

Зеленський посварився з режисером із РФ через війну в Карабасі: раніше були друзями

На відео потрапив момент розстрілу перехожого у Відні. Кадри 21+

Конституційна криза в Україні: Зеленський і Разумков поставили "слуг" перед складним вибором

У Києві невідомі зарізали собак "на м'ясо". Відео 21+