Нікітюк висміяла Фреймут за її "уроки етикету": відео викликало ажіотаж у мережі

Українська телеведуча Леся Нікітюк потролила свою колегу Ольгу Фреймут за її "уроки етикету", які вона час від часу публікує в мережі.

У своїх коротких роликах Фреймут розповідає, як варто поводитися справжній пані. Наприклад, вона демонструвала, як правильно сякатися за столом і їсти хліб руками. Нікітюк, зі свого боку, на особистій сторінці в Instagram cпародіювала Ольгу та показала, як "правильно" їсти вареники з вишнею (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Так, на кадрах Леся спочатку відкусила шматок вареника, з якого сік потік по її руках. Зірка підкреслила, що це неправильно, а правильно класти виріб у рот повністю. Потім ведуча з набитим ротом зазначила, що це "прості правила етикету з Лесею Нікітюк".

"Ці правила повинен знати кожен!" – жартома підкреслила телеведуча.

Її прихильники в мережі відзначили, що сам ролик вийшов дуже смішним і з вдалим тролінгом Фреймут.

"Ну ти даєш! Усе правильно і весело. Десь затупала ніжками Фреймут", – відзначили коментатори.

"Після такого Фреймут нервово курить збоку", – додали вони.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Леся Нікітюк та Оля Фреймут разом виступили в дев'ятому випуску шоу "Танці з зірками" і викликали хвилю критики в мережі. Користувачі назвали їхній номер "балаганом".