Леся Нікітюк викликала ажіотаж гарячим фото в купальнику

Крістіна Долматова люди 17:46, 19.05.2020 Оновлено: 17:47, 19.05.2020

Українська телеведуча Леся Нікітюк поділилася з шанувальниками черговим пікантним фото.

Так, на ньому зірка позувала у відвертому купальнику, продемонструвавши розкішну фігуру. Відповідний знімок Нікітюк опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Леся Нікітюк
Фото: instagram/lesia_nikituk

"Коли вже на море?" – написала телеведуча.

Леся Нікітюк у відвертому купальнику
Фото: instagram/lesia_nikituk

Зазначимо, що шанувальники прийшли в захват від пікантного фото Нікітюк. Вони засипали зірку компліментами.

Пропонуємо подивитися й на інші пікантні фото Лесі Нікітюк, якими вона дивувала шанувальників в мережі останнім часом.

Леся Нікітюк сексуально позує на камеру
Фото: instagram/lesia_nikituk
Леся Нікітюк в пікантній фотосесії
Фото: instagram/lesia_nikituk
Леся Нікітюк у відвертому купальнику
Фото: instagram/lesia_nikituk
Спокуслива Леся Нікітюк
Фото: instagram/lesia_nikituk
Леся Нікітюк позує топлес
Фото: instagram/lesia_nikituk

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Леся Нікітюк розплакалася після розмови з американським актором та музикантом Джаредом Лето.

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