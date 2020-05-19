Леся Нікітюк викликала ажіотаж гарячим фото в купальнику
Українська телеведуча Леся Нікітюк поділилася з шанувальниками черговим пікантним фото.
Так, на ньому зірка позувала у відвертому купальнику, продемонструвавши розкішну фігуру. Відповідний знімок Нікітюк опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
"Коли вже на море?" – написала телеведуча.
Зазначимо, що шанувальники прийшли в захват від пікантного фото Нікітюк. Вони засипали зірку компліментами.
Пропонуємо подивитися й на інші пікантні фото Лесі Нікітюк, якими вона дивувала шанувальників в мережі останнім часом.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Леся Нікітюк розплакалася після розмови з американським актором та музикантом Джаредом Лето.