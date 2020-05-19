Леся Нікітюк викликала ажіотаж гарячим фото в купальнику

Українська телеведуча Леся Нікітюк поділилася з шанувальниками черговим пікантним фото.

Так, на ньому зірка позувала у відвертому купальнику, продемонструвавши розкішну фігуру. Відповідний знімок Нікітюк опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Леся Нікітюк Фото: instagram/lesia_nikituk

"Коли вже на море?" – написала телеведуча.

Леся Нікітюк у відвертому купальнику Фото: instagram/lesia_nikituk

Зазначимо, що шанувальники прийшли в захват від пікантного фото Нікітюк. Вони засипали зірку компліментами.

Пропонуємо подивитися й на інші пікантні фото Лесі Нікітюк, якими вона дивувала шанувальників в мережі останнім часом.

Леся Нікітюк сексуально позує на камеру Фото: instagram/lesia_nikituk

Леся Нікітюк в пікантній фотосесії Фото: instagram/lesia_nikituk

Леся Нікітюк у відвертому купальнику Фото: instagram/lesia_nikituk

Спокуслива Леся Нікітюк Фото: instagram/lesia_nikituk

Леся Нікітюк позує топлес Фото: instagram/lesia_nikituk

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Леся Нікітюк розплакалася після розмови з американським актором та музикантом Джаредом Лето.

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