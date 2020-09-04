Нікітюк відверто розповіла, як її закрили в СІЗО через борошно

Телеведуча Леся Нікітюк відверто розповіла, як на початку 2000-х її закрили в слідчому ізоляторі в Хмельницькому.

Так, тоді зірка повинна була забрати від подруги рисове борошно, яке вона привезла з-за кордону, пише пресслужба Нового каналу.

"Насипала його у прозорий пакетик, на два тижні вистачило б. І я пішла з цим по центру Хмельницького. Дійшла до зупинки, а там така черга на маршрутку, думаю: "Пройдуся трохи далі, вже там сяду, доїду додому", – поділилася 32-річна знаменитість.

Нікітюк розповіла, як її закрили в СІЗО. jora.biz

Правоохоронці, які проходили поруч, підійшли до Нікітюк й запитали, що вона несе в пакеті. Ведуча відповіла, що там борошно, але міліціонери розсміялися і відвезли її в слідчий ізолятор. Там зірка просиділа до приходу батьків.

"А потім ще й мама прийшла і запитала мене: "Чого ти так мало взяла? Я ж просила ще і для себе!" – додала Нікітюк з посмішкою на обличчі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше телеведуча ледь не потонула на зйомках десятого сезону програми "Хто зверху?". У фіналі батлу був конкурс, де Притула та Нікітюк у величезних костюмах із поролону мали впасти у басейн, щоб набрати якнайбільше води для своєї команди.