Нікітюк створила авторську маску проти коронавірусу і закликала не панікувати

Ведуча Нового каналу та зірка соціальних мереж Леся Нікітюк створила авторську Instagram-маску з написом No panic, таким чином закликавши своїх фанатів не панікувати через пандемію коронавірусу і суворо дотримуватися карантину.

Артистка поділилася своїми думками з приводу загальної паніки і розповіла, як до неї прийшла ідея створити незвичайний атрибут для Instagram-сторіс, повідомила прес-служба Нового каналу.

Леся Нікітюк Instagram @lesia_nikituk

"Цю маску я випустила, щоб ще раз підкреслити: всім нам у жодному разі не потрібно панікувати. Щоб це правило привернуло увагу багатьох людей і легко сприймалося, потрібно підносити його в креативній, сучасній формі. Так і з'явилася ідея з маскою", – зазначила Леся.

Леся також поділилася своїми думками про те, що відбувається в світі через поширення коронавірусу.

Instagram @lesia_nikituk

"Чого тільки ми не пережили: і Еболу, і пташиний грип, і свинячий. Переживемо і коронавірус. Головне – дотримуватися запобіжних заходів. Панікувати немає сенсу, адже це набагато гірше", – підсумувала телеведуча.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в зв'язку з введенням карантину, багато артистів змушені сидіти вдома. Вони діляться в соціальних мережах тим, як проводять свій час, а також дають рекомендації своїм шанувальникам. Детальніше про це читайте за посиланням.

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