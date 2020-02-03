"На льоду попкою": Нікітюк схвилювала шанувальників гарячим фото в купальнику

Українська телеведуча Леся Нікітюк поділилася з шанувальниками гарячим фото з відпочинку.
Так, на знімку, який зірка опублікувала на особистій сторінці в Instagram, вона позувала у відвертому купальнику, продемонструвавши спокусливу фігуру.
Леся Нікітюк
Фото: instagram/lesia_nikituk
"А в Хмельницькому погода розкішна. Всім гарного тижня", – прокоментувала публікацію Нікітюк.
Леся Нікітюк у відвертому купальнику
Фото: instagram/lesia_nikituk
Шанувальники засипали зірку компліментами, зазначивши, що вона "дуже сексуальна і гаряча".
"Ух, розкішна ти", "Яка ти сексуальна леді", "На льоду попою, сміливо", "Ти дуже гаряча штучка", "Красуня просто", "Рятівниця Малібу", – написали люди.
Пропонуємо подивитися й на інші гарячі фото Лесі Нікітюк, якими вона останнім часом дивувала шанувальників в мережі.
Леся Нікітюк оголила груди
Фото: instagram/lesia_nikituk
Леся Нікітюк у відвертому купальнику
Фото: instagram/lesia_nikituk
Леся Нікітюк сексуально позує на камеру
Фото: instagram/lesia_nikituk
Спокуслива Леся Нікітюк
Фото: instagram/lesia_nikituk
Леся Нікітюк в пікантній фотосесії
Фото: instagram/lesia_nikituk
Леся Нікітюк в спокусливому боді
Фото: instagram/lesia_nikituk
Леся Нікітюк продемонструвала "п'яту точку"
Фото: instagram/lesia_nikituk
Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Нікітюк експериментувала із зовнішністю, проте не в реальному світі. Зокрема, вона спробувала нову програму на телефоні, збільшивши груди, зменшивши талію і зробивши щось дивне з особою.
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