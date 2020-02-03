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3 лютого • оновлено в 14:42
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"На льоду попкою": Нікітюк схвилювала шанувальників гарячим фото в купальнику

1.6т
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Українська телеведуча Леся Нікітюк поділилася з шанувальниками гарячим фото з відпочинку.

Так, на знімку, який зірка опублікувала на особистій сторінці в Instagram, вона позувала у відвертому купальнику, продемонструвавши спокусливу фігуру.

Леся Нікітюк

Леся Нікітюк

Фото: instagram/lesia_nikituk

"А в Хмельницькому погода розкішна. Всім гарного тижня", – прокоментувала публікацію Нікітюк.

Леся Нікітюк у відвертому купальнику

Леся Нікітюк у відвертому купальнику

Фото: instagram/lesia_nikituk

Шанувальники засипали зірку компліментами, зазначивши, що вона "дуже сексуальна і гаряча".

"Ух, розкішна ти", "Яка ти сексуальна леді", "На льоду попою, сміливо", "Ти дуже гаряча штучка", "Красуня просто", "Рятівниця Малібу", – написали люди.

"На льоду попкою": Нікітюк схвилювала шанувальників гарячим фото в купальнику
"На льоду попкою": Нікітюк схвилювала шанувальників гарячим фото в купальнику
"На льоду попкою": Нікітюк схвилювала шанувальників гарячим фото в купальнику
"На льоду попкою": Нікітюк схвилювала шанувальників гарячим фото в купальнику
"На льоду попкою": Нікітюк схвилювала шанувальників гарячим фото в купальнику
"На льоду попкою": Нікітюк схвилювала шанувальників гарячим фото в купальнику

Пропонуємо подивитися й на інші гарячі фото Лесі Нікітюк, якими вона останнім часом дивувала шанувальників в мережі.

Леся Нікітюк оголила груди

Леся Нікітюк оголила груди

Фото: instagram/lesia_nikituk

Леся Нікітюк у відвертому купальнику

Леся Нікітюк у відвертому купальнику

Фото: instagram/lesia_nikituk

Леся Нікітюк сексуально позує на камеру

Леся Нікітюк сексуально позує на камеру

Фото: instagram/lesia_nikituk

Спокуслива Леся Нікітюк

Спокуслива Леся Нікітюк

Фото: instagram/lesia_nikituk

Леся Нікітюк в пікантній фотосесії

Леся Нікітюк в пікантній фотосесії

Фото: instagram/lesia_nikituk

Леся Нікітюк в спокусливому боді

Леся Нікітюк в спокусливому боді

Фото: instagram/lesia_nikituk

Леся Нікітюк продемонструвала "п'яту точку"

Леся Нікітюк продемонструвала "п'яту точку"

Фото: instagram/lesia_nikituk

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Нікітюк експериментувала із зовнішністю, проте не в реальному світі. Зокрема, вона спробувала нову програму на телефоні, збільшивши груди, зменшивши талію і зробивши щось дивне з особою.

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Автор
Крістіна Долматова
Особа
Леся Никитюк
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