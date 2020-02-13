Нікітюк раптово презентувала власну пісню і підірвала мережу: відео

Відома українська телеведуча Леся Нікітюк презентувала свою першу пісню. Так, дебютний трек називається "Ями". Композиція є саундтреком до шоу "Le Маршрутка".

Пісня написана у співпраці з музичним продюсером Русланом Квінтою і українською співачкою і композитором танення. Відео опубліковано на офіційному Youtube-каналі Нікітюк. (Щоб подивитися ролик доскрольте до кінця сторінки).

Леся Нікітюк instagram.com/lesia_nikituk

"Друзі, моя перша пісня вже на моєму ютубі! А що?! Досить співати в караоке", - написала ведуча на своїй сторінці в Instagram.

"Леся, просто топ. Обожнюю тебе, дуже крута пісня. Я дуже чекав поки вийде повна версія пісні", "Леся, дуже класно! Ти молодець! У тебе гарний голос", "Ви молодець! Це дуже крута пісня", "Відмінна пісня! Леся, ти молодець", - пишуть в мережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Нікітюк експериментувала із зовнішністю, проте не в реальному світі. Зокрема, вона спробувала нову програму на телефоні, збільшивши груди, зменшивши талію і зробивши щось дивне з обличчям.

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