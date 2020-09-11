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Нікітюк показала стрункі ноги і вразила мережу. Фото

Ольга Веркалець
Ольга Веркалець
Люди
3,4 т.
Леся Нікітюк вразила мережу своєю фігурою

Телеведуча Леся Нікітюк поділилася з шанувальниками ефектним фото, на якому продемонструвала свої стрункі ноги.

Нещодавно зірка побувала на зйомках шоу "Топмодель по-українськи" в якості запрошеного експерта, де і влаштувала собі фотосесію з Сонею Плакидюк. Знімок вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram (фото дивіться нижче).

Так, Нікітюк позувала на високому стільці, одягнена в джинсові ультракороткі шорти і куртку.

"На довгофокусному", – підписала кадр артистка.

Леся Нікітюк показала стрункі ноги.

Шанувальники були вражені від довжини ніг Нікітюк. Вони засипали зірку компліментами.

"Ніжки нескінченні", "Які красиві ноги", "Ви, як завжди, прекрасні. Про ноги мовчу, це вже інша історія", "Немає слів. Така струнка", "Лесю, ви богиня", – написали в коментарях.

Мережу захопила довжина ніг Нікітюк.
Шанувальники засипали компліментами Нікітюк.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Нікітюк відверто розповіла, як на початку 2000-х її закрили в слідчому ізоляторі в Хмельницькому. Тоді зірка повинна була забрати від подруги рисове борошно, яке вона привезла з-за кордону.

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Топ-модель по-українськизіркишоу-бизнесЛеся Никитюк
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