Головна Новини
6 березня • оновлено в 10:46
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

Нікітюк показала пишні груди на камеру: пікантне фото

2.7т
Читати матеріал російською

Українська телеведуча Леся Нікітюк показала пишні груди в спокусливому купальнику під час відпочинку.

Так, пікантною фотографією знаменитість поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Леся Нікітюк

Леся Нікітюк

Instagram @lesia_nikituk

На селфі Нікітюк позує в блискучому купальнику, прикрашеному паєтками, сонцезахисних окулярах і стильному капелюсі з леопардовим принтом.

Леся Нікітюк

Леся Нікітюк

Instagram @lesia_nikituk

Примітно, що останнім часом телеведуча досить часто радує шанувальників пікантними фото, на яких демонструє розкішні форми. Так, наприклад, кілька днів тому Нікітюк опублікувала фото в повний зріст, на якому позує в стильному чорному купальнику.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Леся Нікітюк захопила фанатів новим гарячим фото. На ньому вона позувала у відвертому купальнику, лежачи на спині посеред моря і демонструючи спокусливі форми.

Найкращі фото зірок, моделей та акторок - у нас в Instagram.

Автор
Анна Міхно
Особа
Леся Никитюк
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
12
8
Смішно
1
Цікаво
1
Сумно
4
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Кто этот носатый никитюк и почему про него все время пишет обосс
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новини шоу

Топпублікації

Топблоги