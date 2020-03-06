Нікітюк показала пишні груди на камеру: пікантне фото

Українська телеведуча Леся Нікітюк показала пишні груди в спокусливому купальнику під час відпочинку.

Так, пікантною фотографією знаменитість поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Леся Нікітюк Instagram @lesia_nikituk

На селфі Нікітюк позує в блискучому купальнику, прикрашеному паєтками, сонцезахисних окулярах і стильному капелюсі з леопардовим принтом.

Леся Нікітюк Instagram @lesia_nikituk

Примітно, що останнім часом телеведуча досить часто радує шанувальників пікантними фото, на яких демонструє розкішні форми. Так, наприклад, кілька днів тому Нікітюк опублікувала фото в повний зріст, на якому позує в стильному чорному купальнику.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Леся Нікітюк захопила фанатів новим гарячим фото. На ньому вона позувала у відвертому купальнику, лежачи на спині посеред моря і демонструючи спокусливі форми.

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