Нікітюк показала голе фото з ванної

Українська телеведуча Леся Нікітюк порадувала шанувальників відвертою фотосесією.

Вона позувала оголеною у ванні з піною і розмістила відповідні знімки на своїй сторінці в Instagram.

"1 або 2? Голосуйте. Якщо 2, відрощую і ходжу завтра цілий день", – пожартувала вона щодо вусів із піни.

Шанувальники прийшли в захват від нової фотосесії Нікітюк, а вуса припали багатьом до смаку, тому в коментарях більше переважала цифра "2".

"Я дам гроші, якщо відростите до завтра", "Не впізнав вас без одягу", "Була Леся, а став Лесь з вусами", "Знаю, що не можна робити комплімент дівчині про її вуса, які б вони гарні не були. Але вибір очевидний", – написали шанувальники.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Нікітюк засвітила кругленький живіт, через що шанувальники подумали, що вона вагітна.

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