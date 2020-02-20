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20 лютого • оновлено в 05:09
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В масці та халаті на голе тіло: Нікітюк похвалилася стрункими ногами

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Українська телеведуча Леся Нікітюк, яка зараз відпочиває в Берліні (Німеччина), поділилася з шанувальниками черговим пікантним фото.

Так, на ньому зірка позувала з маскою на обличчі й в халаті, продемонструвавши свої довгі ноги та частину декольте. Відповідний знімок вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Леся Нікітюк

Леся Нікітюк

Фото: instagram/lesia_nikituk

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"Вгадайте що у мене в руках?! Слідкуйте за цим постом, я буду постійно коригувати його... у мене сьогодні чудовий настрій", – написала Нікітюк.

Леся Нікітюк сексуально позує на камеру

Леся Нікітюк сексуально позує на камеру

Фото: instagram/lesia_nikituk

Зазначимо, що шанувальники в коментарях до публікації засипали зірку компліментами.

Нікітюк похвалилася стрункими ногами: фото
Нікітюк похвалилася стрункими ногами: фото
Нікітюк похвалилася стрункими ногами: фото

Пропонуємо подивитися й на інші пікантні фото Лесі Нікітюк, якими вона останнім часом дивувала шанувальників в мережі.

Леся Нікітюк у відвертому купальнику

Леся Нікітюк у відвертому купальнику

Фото: instagram/lesia_nikituk

Спокуслива Леся Нікітюк

Спокуслива Леся Нікітюк

Фото: instagram/lesia_nikituk

Леся Нікітюк оголила груди

Леся Нікітюк оголила груди

Фото: instagram/lesia_nikituk

Леся Нікітюк в пікантній фотосесії

Леся Нікітюк в пікантній фотосесії

Фото: instagram/lesia_nikituk

Леся Нікітюк сексуально позує на камеру

Леся Нікітюк сексуально позує на камеру

Фото: instagram/lesia_nikituk

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Нікітюк експериментувала із зовнішністю, проте не в реальному світі. Зокрема, вона спробувала нову програму на телефоні, збільшивши груди, зменшивши талію і зробивши щось дивне з особою.

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Автор
Крістіна Долматова
Особа
Леся Никитюк
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