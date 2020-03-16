Нікітюк оголила груди в готельному номері. Відверте фото

Українська телеведуча Леся Нікітюк оголила груди в готельному номері. Так, вона позувала в штанях, прикривши інтимну частину тіла руками.

Так, пікантною фотографією знаменитість поділилася на своїй сторінці в Instagram.

instagram.com/lesia_nikituk

"Ось багато було у мене фотосесій, а ось що б я залишилася задоволена результатом не завжди бувало. Завжди багато ретуші, якісь незрозумілі пози... Всі ось ці "задники" різнокольорові. Коротше не можу я знайти людей які покажуть мене - мною! Ну або відкриють жіночність! І тут веду я весілля, підбігають двоє дівчаток і кричать "Астанавітєсь", швидко роблять один знімок і відразу в яблучко", - підписала фото Никитюк.

instagram.com/lesia_nikituk

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Леся Нікітюк захопила фанатів новим гарячим фото. На ньому вона позувала у відвертому купальнику, лежачи на спині посеред моря і демонструючи спокусливі форми.

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