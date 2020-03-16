Нікітюк оголила груди в готельному номері. Відверте фото

Українська телеведуча Леся Нікітюк оголила груди в готельному номері. Так, вона позувала в штанях, прикривши інтимну частину тіла руками.
Так, пікантною фотографією знаменитість поділилася на своїй сторінці в Instagram.
instagram.com/lesia_nikituk
"Ось багато було у мене фотосесій, а ось що б я залишилася задоволена результатом не завжди бувало. Завжди багато ретуші, якісь незрозумілі пози... Всі ось ці "задники" різнокольорові. Коротше не можу я знайти людей які покажуть мене - мною! Ну або відкриють жіночність! І тут веду я весілля, підбігають двоє дівчаток і кричать "Астанавітєсь", швидко роблять один знімок і відразу в яблучко", - підписала фото Никитюк.
instagram.com/lesia_nikituk
# фотографОтБога Ось багато було у мене фотосесій, а ось що б я залишилася задоволена результатом ... не завжди бувало; (Завжди багато ретуші, якісь незрозумілі пози ... все ось ці "задники" різнокольорові .. коротше не можу я знайти людей які покажуть мене - мною !!! Ну або відкриють жіночність! і тут означає веду я весілля (я вопше весіль не веду, а тут заплатілі😆) підбігають двоє дівчаток і кричать "Астанавітесь" 🙈 швидко роблять один знімок і відразу в яблочко🥰 фото на профілі теж їх @vicoolyasaida (з тієї самої весілля) А ці ми вже через рік снялі🌹 А вам як? відразу кажу .. циця на фото моя😉😝ставьте в коментах + якщо ок😘
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Леся Нікітюк захопила фанатів новим гарячим фото. На ньому вона позувала у відвертому купальнику, лежачи на спині посеред моря і демонструючи спокусливі форми.
Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!