Нікітюк і Фреймут спровокували шквал критики через виступ на "Танці з зірками"

Українські телеведучі Ольга Фреймут і Леся Нікітюк разом виступили в дев'ятому випуску шоу "Танці з зірками" і викликали хвилю критики в мережі.

Так, артистки разом з партнером Фреймут на "Танцях" Іллею Падзіною продемонстрували румбу і отримали досить високу оцінку від суддів – 35 балів (Чапкіс – 9, Єфросиніна – 9, Кухар – 10, Яма – 7). Шанувальники проєкту обурилися через це, так як, на думку багатьох, танець Фреймут і Нікітюк був технічно слабким. Відео виступу опубліковано на YouTube (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Читайте всі подробиці дев'ятого випуску "Танці з зірками" від 25 жовтня в матеріалі OBOZREVATEL.

Користувачі мережі розкритикували Фреймут і Нікітюк через їхній танець, назвавши виступ "балаганом". Багато з них також засудили членів журі за те, що вони нібито "тягнуть Фреймут за вуха", щоб вона якомога довше не покидала проєкт.

Фреймут і Никитюк разом станцювали румбу. Скріншот трансляції

Крім цього, частина аудиторії була здивована оцінкою Катерини Кухар, яка поставила за румбу максимальний бал – 10.

"Дві драбини – це круто. Капец, танець... Гарними були тільки панчохи у Лесі. Тягнуть їх за вуха, оцінки несправедливо завищені. Ганьба суддям", – висловилися коментатори в мережі.

"Коли припиниться цей балаган?! Як можна ставити однакові оцінки Мейхер і Фреймут? Судді куплені! Позорисько!" – додали інші.

У мережі розкритикували Фреймут і Нікітюк через спільний танець Скріншот коментарів

Фреймут і Нікітюк розкритикували за виступ на "Танці з зірками". Скріншот коментарів

Як повідомляв OBOZREVATEL, актриса Дар'я Петрожицька, яка виступала на шоу "Танці з зірками" разом з Ігорем Гелуненком, самостійно прийняла рішення покинути проєкт.