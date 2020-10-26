Нікітюк і Фреймут спровокували шквал критики через виступ на "Танці з зірками"

Українські телеведучі Ольга Фреймут і Леся Нікітюк разом виступили в дев'ятому випуску шоу "Танці з зірками" і викликали хвилю критики в мережі.

Так, артистки разом з партнером Фреймут на "Танцях" Іллею Падзіною продемонстрували румбу і отримали досить високу оцінку від суддів – 35 балів (Чапкіс – 9, Єфросиніна – 9, Кухар – 10, Яма – 7). Шанувальники проєкту обурилися через це, так як, на думку багатьох, танець Фреймут і Нікітюк був технічно слабким. Відео виступу опубліковано на YouTube (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Читайте всі подробиці дев'ятого випуску "Танці з зірками" від 25 жовтня в матеріалі OBOZREVATEL.

Користувачі мережі розкритикували Фреймут і Нікітюк через їхній танець, назвавши виступ "балаганом". Багато з них також засудили членів журі за те, що вони нібито "тягнуть Фреймут за вуха", щоб вона якомога довше не покидала проєкт.

Крім цього, частина аудиторії була здивована оцінкою Катерини Кухар, яка поставила за румбу максимальний бал – 10.

"Дві драбини – це круто. Капец, танець... Гарними були тільки панчохи у Лесі. Тягнуть їх за вуха, оцінки несправедливо завищені. Ганьба суддям", – висловилися коментатори в мережі.

"Коли припиниться цей балаган?! Як можна ставити однакові оцінки Мейхер і Фреймут? Судді куплені! Позорисько!" – додали інші.

Як повідомляв OBOZREVATEL, актриса Дар'я Петрожицька, яка виступала на шоу "Танці з зірками" разом з Ігорем Гелуненком, самостійно прийняла рішення покинути проєкт.