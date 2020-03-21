Українська телеведуча Леся Нікітюк засвітила пружні груди на пікантному знімку.

Зірка знялася в сексуально образі – корсеті з глибоким вирізом в зоні декольте і капелюсі з широкими полями. Спокусливе фото Леся опублікувала на особистій сторінці в Instagram.

Леся Нікітюк Instagram @lesia_nikituk

Також артистка звернулася до своїх фоловерів – запропонувала всім познайомитися ближче і подякувала за підтримку.

"Давайте знайомитися! Напиши звідки ти (країна, місто) і чому на мене підписаний. Спасибі, що зі мною", – написала телеведуча.

Користувачі мережі розхвалили Нікітюк за спокусливе фото і залишили їй в коментарях масу компліментів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Леся Нікітюк оголила груди в готельному номері. Так, вона позувала в штанях, прикривши інтимну частину тіла руками.

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