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21 березня • оновлено в 12:57
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Нікітюк блиснула пружними грудьми в сексуальному образі: пікантне фото

1.3т
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Українська телеведуча Леся Нікітюк засвітила пружні груди на пікантному знімку.

Зірка знялася в сексуально образі – корсеті з глибоким вирізом в зоні декольте і капелюсі з широкими полями. Спокусливе фото Леся опублікувала на особистій сторінці в Instagram.

Леся Нікітюк

Леся Нікітюк

Instagram @lesia_nikituk

Також артистка звернулася до своїх фоловерів – запропонувала всім познайомитися ближче і подякувала за підтримку.

"Давайте знайомитися! Напиши звідки ти (країна, місто) і чому на мене підписаний. Спасибі, що зі мною", – написала телеведуча.

Користувачі мережі розхвалили Нікітюк за спокусливе фото і залишили їй в коментарях масу компліментів.

Нікітюк блиснула грудьми в сексуальному образі: пікантне фото

Нікітюк блиснула грудьми в сексуальному образі: пікантне фото

Нікітюк блиснула грудьми в сексуальному образі: пікантне фото

Нікітюк блиснула грудьми в сексуальному образі: пікантне фото

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Леся Нікітюк оголила груди в готельному номері. Так, вона позувала в штанях, прикривши інтимну частину тіла руками.

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Автор
Єва Романова
Особа
Леся Никитюк
Теги
Инстаграм шоу-бизнес
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