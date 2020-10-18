Нікі Мінаж розсекретила стать первістка

Obozrevatel Люди 09:28, 18.10.2020 Оновлено: 10:18, 18.10.2020

Американська реп-виконавиця, модель і акторка Нікі Мінаж нещодавно стала мамою, а тепер вона розсекретила стать своєї новонародженої дитини.

На сторінці в Instagram зірка опублікувала листівки з привітаннями і подарунками від своїх знаменитих друзів – Бейонсе, Кім Кардашьян та Каньє Уеста, Вінні Харлоу та інших. Співачка публічно подякувала своїм колегам і зізналася, що народила сина.

"Я дуже вдячна і закохана в свого сина. Просто шалено закохана. Мій найулюбленіший хлопчик у всьому світі", – повідомила Мінаж.

Нікі Мінаж подякувала зірковим колегам за привітання.

Однак знаменитість досі тримає в секреті ім'я малюка і не показує його на публіку.

До речі, Нікі Мінаж народила первістка своєму коханому музиканту зі злочинним минулим Кеннетту Петті. Про весілля зіркової пари стало відомо в червні 2019 року. Обранець реперки має за спиною тюремні терміни за вбивство і спробу згвалтування.

Нікі Мінаж народила первістка.
Нікі Мінаж розсекретила стать новонародженого малюка.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, українська танцівниця Ілона Гвоздьова стала мамою вдруге.

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