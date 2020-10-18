Нікі Мінаж розсекретила стать первістка

Американська реп-виконавиця, модель і акторка Нікі Мінаж нещодавно стала мамою, а тепер вона розсекретила стать своєї новонародженої дитини.

На сторінці в Instagram зірка опублікувала листівки з привітаннями і подарунками від своїх знаменитих друзів - Бейонсе, Кім Кардашьян та Каньє Уеста, Вінні Харлоу і інших. Співачка публічно подякувала своїм колегам і зізналася, що народила сина.

"Я дуже вдячна і закохана в свого сина. Просто шалено закохана. Мій найулюбленіший хлопчик у всьому світі", – повідомила Мінаж.

Однак знаменитість досі тримає в секреті ім'я малюка і не показує його на публіку.

До слова, Нікі Мінаж народила первістка своєму коханого музиканту зі злочинним минулим Кеннетту Петті. Про весілля зіркової пари стало відомо в червні 2019 року. Обранець реперші має за спиною тюремні терміни за вбивство і спробу згвалтування.

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