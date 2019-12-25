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25 грудня • оновлено в 10:40
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"Ніхто свічку не тримав": Галкін відповів на чутки про його орієнтацію

4.2т
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Російський шоумен Максим Галкін відверто прокоментував чутки про його нетрадиційну орієнтацію.

Так, у новому інтерв'ю для Youtube-шоу "А поговорить?" Галкін зізнався, що подібні чутки переслідують його все життя, однак він на них не реагує.

Максим Галкін

Максим Галкін

кадр з шоу "А поговорить?"

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"Такого роду чутки супроводжують мене періодично все моє життя. Може, це через інтонацію голосу, через інтелігентность, я нічим у своєму житті це не підтверджував. Я розумію, якби я колись ходив з хлопцем або чимось таким займався. Тоді б, звичайно, ніхто свічку не тримав, але для когось це стало б очевидним... ",каже Максим.

Максим Галкін в шоу "А поговорить?"

Максим Галкін в шоу "А поговорить?"

кадр з відео

Також Галкін розповів, хто першим пустив слух про його нетрадиційну орієнтацію:

"Коли почалася акторська історія, то в 1998-му я їхав в купе з одним пародистом, який не приховував свою орієнтацію. А в сусідньому купе їхав інший артист, і він з цього факту, що ми їхали разом, став поширювати ці чутки. І він до цих пір іноді щось говорить. Тобто це пішло від однієї людини".

Максим Галкін

Максим Галкін

кадр з шоу "А поговорить?"

На запитання ведучої про те, чи заважають подібні чутки Галкіну в житті, шоумен коротко відповів:

"Та мені пофіг".

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Максим Галкін розповів про випадок, коли він дуже сильно напився при телеведучій Ксенії Собчак.

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Автор
Анна Міхно
Особа
Максим Галкін
Місце
Росія
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Smith Leon
Smith Leon
100 пудов нетрадиционной ориентации! На бабульке же женился! Ахахаха! Плюс педик по-любому! В Рашке все педерасты!!!!!
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