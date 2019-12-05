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5 грудня • оновлено в 18:01
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"Ніхто нічого не продає": скандал навколо Ротару отримав продовження

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Шикарний готель української співачки Софії Ротару в Ялті "Вілла Софія" ніхто продавати не збирається, як заявлялося раніше.

Про це в коментарі виданню "Страна" розповіли люди з оточення артистки, уточнивши, що заклад із 2009 року жодного разу не оновлювався.

"Це не збитковий проект, продавати його сенсу немає. Тут близько 10 років кардинально нічого не змінювалося. В першу чергу ремонтуватиметься фасад, всередині теж проведуть роботи. Готель – на набережній, поряд із концертним залом "Ювілейний", – уточнило джерело.

Софія Ротару

Софія Ротару

Федеральне агентство новин

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За його словами, це стратегічно вигідне туристичне місце, а готель люблять і знають.

"Є клієнти, які приїжджають до "Вілли Софії" щорично. Світла й Руслан вклали в нього душу, тому сюди хочеться повертатися", – додало джерело з оточення співачки.

Готель Ротару "Вілла Софія"

Готель Ротару "Вілла Софія"

wikimapia

Як повідомляв OBOZREVATEL, у 2018 році Ротару відмовилася від участі в масштабному концерті "Пісня року" в Росії через введення в Україні воєнного стану після обстрілу країною-агресором українських кораблів і захоплення військовополонених.

Нещодавно стало відомо, що артистка візьме участь у зйомках музичної премії "Пісня року", а також виступить на фестивалі "Легенди ретро FM". У Росії накинулися на Ротару, дорікнув бажанням заробити грошей.

Концертний директор Сергій Лавров заявив, що артистка ніколи не спонсорувала АТО. За його словами, інтерв'ю сестри Ліди – повна підстава і брехня журналістів жовтої преси.

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Автор
Дмитро Гриневич
Тема
Анексія Криму
Особа
Софія Ротару
Місце
Україна
Теги
шоу-бизнес скандали концерт туризм
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Махно Володимир
Махно Володимир
врет, в крыму все знают что Ротару кинули! она задолжала более 350тыс долларов. поэтому у нее отобрали отель!
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