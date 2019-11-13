"Ніхто не повинен плакати": Нетта Барзілай під обстрілами врятувала весілля ізраїльтянам

Переможниця Євробачення-2018 Нетта Барзілай (Netta) підтримала незнайомих людей, з'явившись до них на весілля, що ледь не було зірвано через ракетні обстріли з сектора Газа.

Служба тилу заборонила проводити гучні заходи, через що торжество виявилося під загрозою, передає ізраїльське видання Ynet (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

Зокрема, молодятам довелося відмовитися від весілля мрії через безперервні обстріли, що здійснюються терористичними угрупованнями "Ісламський джихад" і "Моджахеди". Наречена, Ефрат Ельхадад, яка також є радіоведучою, була дуже засмучена.

Барзілай врятувала весілля під обстрілами ynet

Дізнавшись про це, Нетта заявила, що "ніхто не повинен плакати в день свого весілля" і відправилася на захід. Гості, рівно, як і наречений з нареченою, були вражені виходом Барзілай, яка влаштувала для пари справжнє свято.

.Невеста Ефрат Ельхадад Сторіс / instagram / efratelhadad

"Як і інші ізраїльтяни, я стежила за тим, що відбувається в новинах – і почула про цю пару і вигукнула: в таку пору всі ізраїльтяни мають допомагати один одному. Зібрала свою команду, і ми поїхали порадувати молодят та їх гостей. Через обстріли у мене теж серйозно змінилися плани, відмінилися заходи. І коли я побачила цю пару, яка сумувала через невдале весілля, я просто встала з дивана", – розповіла Нетта.

Нетта Барзілай врятувала весілля walla

За словами Барзілай, зазвичай вона не виступає на весіллях, але історія Ефрат та її нареченого Елірана запала співачці в душу.

На заході гості знімали зірку на телефони, а в кінці виступу скандували: "Нетта", висловлюючи подяку співачці за те, що не залишилася байдужою.

Нетта Барзілай викликала захват на весіллі Сторіс / instagram / efratelhadad

Весілля Ефрат і Елірана, куди прийшла Нетта Сторіс / instagram / efratelhadad

Весілля під обстрілами Сторіс / instagram / efratelhadad

Весілля, куди прийшла Нетта Барзілай Сторіс / instagram / efratelhadad

נטע ברזילי הגיעה בהפתעה לחתונה של אפרת ולירן בבאר שבע, אחרי שנאלצו לבטל את האירוע המקורי ולקיים חתונה מצומצמת יותר.

(צילום: יגאל ברמן) pic.twitter.com/IcHW9ipeFu - Ran Boker רן בוקר (@ranboker) November 12, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, в ніч на 12 листопада Армія Оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) ліквідувала одного з лідерів терористичної організації "Ісламський Джихад" Баху Абу аль-Ату, який був відповідальним за безліч обстрілів країни. Операцію було сплановано та затверджено на вищому рівні.

У відповідь військове крило "Ісламського джихаду" в Газі бригада "Аль-Кудс" та "Моджахеди" почали безперервно запускати в напрямку Ізраїлю ракети. 13 листопада обидва угруповання взяли на себе відповідальність мінімум за 20 запусків в напрямку Сдерота та Ашкелона.

У зв'язку з ситуацією, що загострилася, Служба тилу скасувала заняття в навчальних закладах і порекомендувала відмовитися від масштабних заходів.

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