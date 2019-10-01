Ніхто не помер за Крим? Винник вибачився перед українцями

Український співак Олег Винник, який оскандалився участю у кліпі з кримнашистами, вибачився перед родичами тих, хто загинув у анексованому Криму.

У вівторок, 1 жовтня, він дав відповідну пресконференцію, в ході якої вкотре уникнув головного питання, яке цікавить українців: "Чий півострів?" (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

"Я хочу вибачитися перед родинами цих воїнів, які загинули під час окупації Криму, або взагалі за Крим, або у Криму. Це я прочитав відразу після того, як дізнався, що я не володію інформацією. Це не означає, що я хочу когось образити. Не дай Боже, бо це дуже болючі для мене речі. Я тоді справді сказав те, що я знав. Але я прочитав, і це факт, за це я хочу вибачитися перед родинами і співчуваю, і разом з вами несу цей біль", – відповів Винник.

Олег Винник відповів, чий Крим Кадр із відео

В ході пресконференції він також не зміг відповісти, чи вважає Росію країною агресором.

"Ви хочете почути, що я вважаю, а я все ж таки хочу, щоб почули люди, які мають право в нашій країні вирішувати долю нашої країни. Президент, наша влада", – відповів Винник.

Він також пояснив, що не даватиме концерти у Криму, тому що тримає своє слово. Також Винник зізнався, що його часто запрошують до країни-агресора, але він відмовляється туди їхати.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У мережі також нагадали Виннику, хто і коли загинув за Крим.

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